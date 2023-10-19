《經濟通通訊社１９日專訊》國家主席習近平會見來華出席「一帶一路」高峰論壇的埃及總

理馬德布利（Ｍｏｓｔａｆａ Ｍａｄｂｏｕｌｙ）。就當前以巴局勢，習近平強調，當務之急

是盡快停火止戰，避免衝突擴大甚至失控、造成嚴重人道主義危機，解決以巴衝突循環往復的根

本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴雙方和平共處。

習近平稱，中方支持埃及開闢人道主義走廊的努力，願同埃及和阿拉伯國家加強協調，推動

早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。中方願同埃方增進各領域合作，共同維護國際公平正

義和廣大發展中國家共同利益，為地區和世界注入更多確定性和穩定性。



＊埃及反對美以提出轉移加沙人，毛寧：當務之急停火止戰＊



美國總統拜登訪問以色列時，美以共同提出把加沙人轉移到埃及的提議，但埃及對此明確反

對。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應，我們認為當務之急是有關各方能夠盡快停

火止戰，切實遵守國際人道法，盡最大的努力保護平民，防止出現更大的人道主義災難。國際社

會特別是有影響力的域外大國，應當為此發揮作用。毛寧說「讚賞埃及積極開展斡旋，努力協調

緩解加沙地帶的人道主義局勢。」（ｃｔ）

