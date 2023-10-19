  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/10/2023 09:28

《Ａ股行情》外圍緊張滬指低開０﹒５％，大行上調經濟增長預測

　　《經濟通通訊社１９日專訊》以巴緊張氣氛持續，甚至動搖到美國內部，數千名支持巴勒斯
坦的示威者一度佔領國會山莊，要求國會呼籲以色列停止攻打加沙。全球避險情緒升溫，滬深股
市今早顯著低開，第三季經濟數據造好亦於事無補，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒５１％，
報３０４３﹒２點，三千關口再見緊張，深成指低開０﹒６１％，創業板指低開０﹒６７％，大
部分行業板塊均走低。
　　中國第三季ＧＤＰ數據增長４﹒９％，大勝預期的增長４﹒４％，令中國完成今年「５％左
右」的ＧＤＰ增長目標變得容易，各大行陸續上調對中國今年全年ＧＤＰ增速預測。例如花旗將
中國今年全年經濟同比增速預測從５％上調至５﹒３％，認為第三季中國經濟強勁增長或許是對
周期性底部的最有力的確認；野村將中國今年全年經濟同比增速預測從４﹒８％上調至５﹒１％
，同樣認為中國經濟近期顯露了企穩跡象。
　　不過有關數據顯示的經濟復甦程度遠勝外界預測，尤其是當季環比增速高達１﹒３％，令外
界出現了質疑聲音，標普亞太區首席經濟學家Ｌｏｕｉｓ　Ｋｕｉｊｓ呼籲大家要保持謹慎，「
數據有一些問題」，他認為在ＰＰＩ顯著下降的情況下，中國可能高估了工業產業的實際增長情
況，而工業佔中國整體ＧＤＰ的４０％。
　　人民銀行今日進行３４４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放１８２０億元。
（ｅｙ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金