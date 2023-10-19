《經濟通通訊社１９日專訊》以巴緊張氣氛持續，甚至動搖到美國內部，數千名支持巴勒斯

坦的示威者一度佔領國會山莊，要求國會呼籲以色列停止攻打加沙。全球避險情緒升溫，滬深股

市今早顯著低開，第三季經濟數據造好亦於事無補，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒５１％，

報３０４３﹒２點，三千關口再見緊張，深成指低開０﹒６１％，創業板指低開０﹒６７％，大

部分行業板塊均走低。

中國第三季ＧＤＰ數據增長４﹒９％，大勝預期的增長４﹒４％，令中國完成今年「５％左

右」的ＧＤＰ增長目標變得容易，各大行陸續上調對中國今年全年ＧＤＰ增速預測。例如花旗將

中國今年全年經濟同比增速預測從５％上調至５﹒３％，認為第三季中國經濟強勁增長或許是對

周期性底部的最有力的確認；野村將中國今年全年經濟同比增速預測從４﹒８％上調至５﹒１％

，同樣認為中國經濟近期顯露了企穩跡象。

不過有關數據顯示的經濟復甦程度遠勝外界預測，尤其是當季環比增速高達１﹒３％，令外

界出現了質疑聲音，標普亞太區首席經濟學家Ｌｏｕｉｓ Ｋｕｉｊｓ呼籲大家要保持謹慎，「

數據有一些問題」，他認為在ＰＰＩ顯著下降的情況下，中國可能高估了工業產業的實際增長情

況，而工業佔中國整體ＧＤＰ的４０％。

人民銀行今日進行３４４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放１８２０億元。

（ｅｙ）

