《經濟通通訊社１９日專訊》以巴緊張氣氛持續，全球避險情緒升溫，滬深股市今早顯著低

開，第三季經濟數據造好亦於事無補，金融股顯著跌，半日隨著外資流出逐漸加劇，股王茅台

（滬：６００５１９）出現崩跌行情。滬綜指半日下跌１﹒２１％，報３０２１﹒５５點，刷新

去年１１月以來新低，三千關口再見緊張，深成指挫１﹒０９％，創業板指跌０﹒７９％，大部

分行業板塊均走低。

中國第三季ＧＤＰ數據增長４﹒９％，大勝預期的增長４﹒４％，令中國完成今年「５％左

右」的ＧＤＰ增長目標變得容易，各大行陸續上調對中國今年全年ＧＤＰ增速預測。例如花旗將

中國今年全年經濟同比增速預測從５％上調至５﹒３％，認為第三季中國經濟強勁增長或許是對

周期性底部的最有力的確認；野村將中國今年全年經濟同比增速預測從４﹒８％上調至５﹒１％

，同樣認為中國經濟近期顯露了企穩跡象。

不過有關數據顯示的經濟復甦程度遠勝外界預測，尤其是當季環比增速高達１﹒３％，令外

界出現了質疑聲音，標普亞太區首席經濟學家Ｌｏｕｉｓ Ｋｕｉｊｓ呼籲大家要保持謹慎，「

數據有一些問題」，他認為在ＰＰＩ顯著下降的情況下，中國可能高估了工業產業以至於整體經

濟的實際增長情況。



＊大型銀行股集體跌約２％＊



良好的經濟增長數據除了引發對數據透明度的質疑外，外界亦擔心中國將因此減少經濟刺激

措施，Ａ股連續兩日見跌浪，金融股領跌，銀行板塊今早更是創下平均下跌２％的跌幅。其中，

招商銀行（滬：６０００３６）挫２﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌２﹒２％，郵儲

銀行（滬：６０１６５８）跌２﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）挫２％，建設銀行

（滬：６０１９３９）、農業銀行（滬：６０１２８８）走低１﹒９％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌１﹒５％。

保險股兩連跌，中國人壽（滬：６０１６２８）插水２﹒８％，中國太保

（滬：６０１６０１）挫２﹒５％，中國人保（滬：６０１３１９）跌２﹒２％，新華保險

（滬：６０１３３６）跌１﹒９％。



＊股王恐失動力，股價暴跌５％＊



市場昨晚出現貴州茅台季度業績降速傳聞，貴州茅台股價今日開盤後跳水，半日跌４﹒９％

。貴州茅台表示已關注到股價波動，強調目前生產經營正常。

正威新材（深：００２２０１）公告稱，公司實控人兼法定代表人、有「世界銅王」之稱的

王文銀，因為間接控股股東深圳正威集團的合同糾紛，被法院限制高消費。正威新材表示，該限

制消費令是法院對正威集團及王文銀發出的，對公司經營並無較大影響。綜合內媒報道，這是王

文銀在３個月內第二次被限制高消費。

正威新材價跌９％，報６﹒９２元，創２０１９年７月以來新低。（ｅｙ）

