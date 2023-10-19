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AH股新聞

19/10/2023 13:31

《Ａ股行情》滬綜指午後跌１﹒２６％，陸股通淨流出８６億元人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》外資午後跌幅加劇，陸股通淨流出８６億元人民幣，股王茅台
（滬：６００５１９）跌超過５％，滬綜指現跌１﹒２６％，報３０２０﹒３１點，滬深３００
指數挫１﹒７１％，深成指跌１﹒１５％，創業板指跌０﹒８８％。上海Ｂ股跌０﹒５９％，深
圳Ｂ股跌１﹒５９％。（ｅｙ）

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