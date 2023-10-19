《經濟通通訊社１９日專訊》全球避險情緒升溫，房地產問題持續發酵，加上外資對中國經

濟數據和資本市場出現不信任的情緒，拖累滬深股市持續向下，滬綜指不但在３０００點遭遇考

驗，而且還逼近被股民稱為「國運線」的２０年平均線，觸發股民恐慌心理。金融股早段率先下

跌，盤中隨著外資流出逐漸加劇，股王茅台（滬：６００５１９）出現崩跌行情，午後跌勢擴大

，僅半導體板塊上升，全日近３８００隻個股飄綠，滬綜指愈踩愈深，全日收跌１﹒７４％，報

３００５﹒３９點，繼續刷新自去年１１月以來新低，打響三千保衛戰。深成指挫１﹒６５％，

創業板指跌１﹒２８％。

兩市成交８１２５億元（人民幣．下同），按日增加６％，外資連續五個交易日流出Ａ股，

今日通過陸股通淨流出１１７億元，為８月１１日以來的兩個月來最多，亦是今年第二高的淨流

出額。

中國第三季ＧＤＰ數據增長４﹒９％，大勝預期的增長４﹒４％，令中國完成今年「５％左

右」的ＧＤＰ增長目標變得容易，標普亞太區首席經濟學家Ｌｏｕｉｓ Ｋｕｉｊｓ呼籲大家要

保持謹慎，「數據有一些問題」，他認為在ＰＰＩ顯著下降的情況下，中國可能高估了工業產業

以至於整體經濟的實際增長情況。另外，外資沽空機構Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ

ＬＬＣ公開批評，中國限制海外取得數據，正將中國變成一個完全的投資資訊黑洞，把投資者趕

跑。



＊股王插近６％，銀行股齊齊跌＊



市場昨晚出現貴州茅台季度業績降速傳聞，加上外資持續流出，作為Ａ股股王的貴州茅台股

價今日開盤後跳水，全日跌５﹒７％，報１６３０元，創三個月新低。貴州茅台表示已關注到股

價波動，強調目前生產經營正常。同業五糧液（深：０００８５８）跌３﹒３％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌３﹒１％，洋河股份（深：００２３０４）挫２﹒５％。

銀行股亦見顯著跌幅，招商銀行（滬：６０００３６）插２﹒８％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）跌２﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌２％，建設銀行

（滬：６０１９３９）、農業銀行（滬：６０１２８８）、交通銀行（滬：６０１３２８）跌

１﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒２％。



＊地產股續疲軟，汽車股亦捱沽＊



市場關注碧桂園（０２００７）是否構成境外債違約，加上國家統計局公布９月７０城樓價

環比續跌，以及第三季房地產行業ＧＤＰ同比下降２﹒７％，地產股繼續遭受壓力，華僑城Ａ

（深：００００６９）挫３﹒９％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌２﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）軟０﹒３％。

汽車股尾盤沽壓湧現，長安汽車（深：０００６２５）跌４﹒３％，長城汽車

（滬：６０１６３３）挫４﹒２％，比亞迪（深：００２５９４）跌３﹒４％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）跌３﹒２％，上汽集團（滬：６００１０４）跌２﹒９％，至於乘著華為

造車概念急飆的賽力斯（滬：６０１１２７），今日股價跌７﹒４％，報７９﹒５８元。

正威新材（深：００２２０１）公告稱，公司實控人兼法定代表人、有「世界銅王」之稱的

王文銀，因為間接控股股東深圳正威集團的合同糾紛，被法院限制高消費，這是王文銀在３個月

內第二次被限制高消費。不過正威新材午後表示，王文銀已已經獲解除有關高消費限制令，惟正

威新材全日仍跌９﹒１％，報６﹒９１元，創２０１９年７月以來新低。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５３３﹒５４ －２﹒１３

上證綜合指數 ３００５﹒３９ －１﹒７４ ３５５０﹒６９

上證Ａ股指數 ３１５１﹒０９ －１﹒７４

深證成份指數 ９６５５﹒０９ －１﹒６５ ４５７６﹒１５

深圳創業板指數 １９１３﹒７０ －１﹒２８

上證Ｂ股指數 ２２３﹒５０ －０﹒６６ ０﹒７７

深證Ｂ股指數 １０４６﹒３７ －２﹒２５ ０﹒８６

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