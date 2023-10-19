《經濟通通訊社１９日專訊》正威新材（深：００２２０１）公告稱，公司實控人兼法定代

表人、有「世界銅王」之稱的王文銀，因為間接控股股東深圳正威集團的合同糾紛，被法院限制

高消費。正威新材表示，該限制消費令是法院對正威集團及王文銀發出的，對公司經營並無較大

影響。綜合內媒報道，這是王文銀在３個月內第二次被限制高消費。

正威新材又在公告中表示，已就此向正威集團和王文銀專函詢問，查詢最近一年是否存在大

額債務逾期或違約記錄及金額，是否存在主體和債項信用等級下調的情形，因債務問題涉及的重

大訴訟或仲裁情況，公司將密切關注此事項的演變過程。

有關案件顯示，因為合同糾紛，正威集團及其子公司被寧德市交通投資集團起訴，深圳正威

於１０月９日被列為被執行人，涉及金額６００２﹒１８萬元（人民幣．下同），但正威集團未

履行生效法律文書確定的給付義務，正威集團和王文銀被限制高消費；至於王文銀上一次被限制

高消費，是因為正威集團與中建八局第一建設有限公司發生建設工程合同糾紛，而正威集團未在

指定的時間付款，不過正威集團在９月４日表示，事件已妥善解決，相關影響已解除。



＊曾是許家印老友，恒大戰投恐打水漂＊



《財新》報道指，正威集團預計掌握全球１０％以上的銅礦資源，去年營業收入更勝華為，

成為廣東民企一哥。王文銀本人在２０２２年福布斯全球億萬富豪榜上，以１７７億美元的財富

排名第９１名，被稱為「世界銅王」。不過今年大宗商品價格大跌，料對上游商品企業打擊巨大

，倫敦期銅價格較年初高位下跌了１４﹒８％。

值得留意的是，王文銀和中國恒大（０３３３３）主席許家印私交甚密，他曾經送過一首藏

頭詩給許家印，誇讚對方「卓越且偉大」。根據公開報道，王文銀於２０１７年以５０億元入股

恒大地產，而在中國恒大流動性危機初現時，王文銀２０２０年９月現身恒大戰投簽約儀式上，

以８６３億元投資額力挺許家印，時至今年８月，來自中東的紐頓集團以５億美元投資恒大汽車

（００７０８），背後也有正威集團的身影。不過隨著許家印上月底被逮捕，恒大境外債務重組

失敗，恒大集團在未來很可能會被清盤。（ｅｙ）



