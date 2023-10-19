《經濟通通訊社１９日專訊》廣州海珠區首推ＡＩ電流指紋算法的技術安全防範措施－－電

動自行車用電安全監測平台，目前已投入運行。平台自今年６月起在海珠區各街道展開試點，至

今有逾４０棟樓宇累計安裝了３３０套電紋監測設備，近１０００戶納入電動自行車入戶充電監

測系統的２４小時監測範圍，監測到電動自行車電池違規入戶充電的報警次數超過５００次，違

規入戶充電告警數量由最初每月１００多宗降至現時每月２０宗，降幅達８７﹒５％，絕大多數

住戶未再次違規入戶充電，整體火災防控成效明顯。

由於海珠區城中村多、房屋密集導致部分區域信號不穩定，電動自行車用電安全監測平台採

用物聯網＋ＡＩ電流指紋算法監測技術，首次採用了全國產化物聯專網進行前端數據傳輸，確保

「用電數據信息」的傳輸穩定及數據安全。

值得一提的是，一旦監測到違規行為，系統監測平台的電腦端和手機Ａｐｐ端會出現告警彈

窗，同時還將告警事件以短信形式發送給管理員。接收到告警後，街道、社區工作人員和房東、

屋主將及時上門勸阻，有效降低電動自行車火災風險隱患。

據了解，電動自行車是內地許多民眾的代步工具，平均每４人就擁有一輛電動自行車，惟所

使用的鋰電池良莠不齊，還有「車主」改裝電動自行車、不規範充電等，容易引發火災。據國家

消防救援局數據，去年全年共接報１﹒８萬宗電動自行車火災，按年升２３﹒４％，其中居住場

所內因蓄電池故障引發的火災３２４２宗，同比升１７﹒３％。電動自行車電池入戶充電隱患亟

待解決。（ｓｌ）

