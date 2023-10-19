《經濟通通訊社１９日專訊》國家發改委環資司日前就「十四五」能耗強度下降進展滯後，

約談浙江省、安徽省、廣東省、重慶市節能主管部門負責人。

約談指出，「十四五」前兩年，扣除原料用能和可再生能源消費量後，浙江、安徽、廣東、

重慶等地區能耗強度下降仍滯後於「十四五」目標進度要求。有關地區高耗能、高排放、低水平

項目管理鬆弛，節能審查、節能監察、重點用能單位節能等工作開展不力，工業、建築、交通、

公共機構等重點領域節能存在短板，可再生能源消費水平有待提高，節能形勢十分嚴峻。



＊發改委：強化節能技術和資金支持，加強可再生能源消費＊



約談強調，有關地區節能主管部門要高度重視，緊盯「十四五」能耗強度下降目標任務，按

年度按季度強化進度管理，分地市、分行業、分企業全面摸排能源消耗、投入產出、成本效益。

要嚴格實施節能審查，把好新上項目准入關口，堅決遏制「兩高一低」（高能耗、高污染、低水

平）項目盲目上馬。要深入開展能效診斷，強化節能技術和資金支持，加大存量項目節能改造力

度。要進一步加強可再生能源消費，提升節能管理精細化水平，強化高質量發展用能保障，堅決

杜絕以節能、「雙碳」為名「一刀切」限制企業用電。

有關地區節能主管部門負責人表示，將全面梳理節能工作進展情況，找準制約能耗強度下降

的問題短板，採取有針對性的管用措施，確保完成能耗強度下降目標。（ｓｌ）

