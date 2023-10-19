《經濟通通訊社１９日專訊》在昨日第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇舉行期間，國家

發改委與香港金融管理局簽署《關於支持中資企業跨境融資和推動香港債券市場發展的諒解備忘

錄》，以落實好中共二十大關於鞏固提升香港國際金融中心地位、支持香港更好融入國家發展大

局精神。

雙方將針對在香港市場發行的中資企業境外債券和貸款，建立常態化溝通和信息交流機制，

充分發揮香港獨特的金融和專業服務優勢助力中資企業跨境融資，支持和推動香港債券市場多元

化發展，支持香港參與和助力「一帶一路」建設。（ｓｌ）

