《經濟通通訊社１９日專訊》國家新聞出版署日前下發關於實施網絡遊戲精品出版工程的通

知，強調要為加強網絡遊戲正向引領，推動網絡遊戲弘揚真善美、傳播正能量，促進遊戲產業健

康有序發展。

通知表示，要從五個方向展開今次工程，分別是傳播社會主義核心價值觀、傳承中華優秀傳

統文化、展現新時代發展成就和風貌、促進科技創新和新技術應用、具有國際市場潛力。

其中，通知提出，要聚焦遊戲本質，匡正算法規則，摒棄「氪金」「氪肝」，以有愛有益有

趣的玩法和故事，愉悅身心、溫潤心靈、啟智增慧。以社會主義核心價值觀為引領，把正確價值

取向融入遊戲主線劇情和玩法規則，弘揚真善美、貶斥假惡醜，抵制泛娛樂化等不良傾向，反對

拜金主義、享樂主義、極端個人主義等畸形價值觀。弘揚愛國主義、集體主義、社會主義精神，

推出一批青少年題材遊戲作品，注重道德養成、人格塑造、思維訓練，傳遞向上向善的價值觀，

培養陽光剛健的審美取向，塑造可親可敬的英雄形象。



＊聚焦虛擬現實等開發遊戲，藉科普科幻遊戲培養科學思維＊



跟進區塊鏈、人工智能、５Ｇ等方面最新技術，聚焦虛擬現實、感知交互、遊戲引擎、動作

捕捉、情景渲染等新一代信息技術前沿方向，推出一批在關鍵技術研發方面具有原創性、引領性

、突破性的遊戲作品。圍繞傳播科學知識、弘揚科學精神，推出一批科普科幻題材遊戲作品，助

力科技攻關，普及科技成果，培養科學思維，激發想象力創造力。

對標國際一流，推出一批在創作理念、玩法設計、美術音畫等方面代表國際領先水平的遊戲

作品。已在國際上取得較大影響的遊戲作品，以產品迭代和系列續作等方式，更好融入中華文明

的精神標識和文化精髓，進一步提升文化含量、打造文化品牌，展現中華文化獨特魅力。秉持構

建人類命運共同體理念，體現融通中外的共同價值追求，構築和平發展、合作共贏的遊戲世界觀

，講好文明交流互鑒、共生共存的故事，展現中華文明對人類文明的積極貢獻，增進情感共鳴和

價值認同。

著眼弘揚中華文化、提升文化內涵，推出一批傳統文化題材遊戲作品，生動詮釋中華歷史人

文故事，深入挖掘中華優秀傳統文化蘊含的思想觀念、人文精神，增強文化自信和愛國情懷。

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