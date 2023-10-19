《經濟通通訊社１９日專訊》國家安全部今日在微信公眾號發文，指美國為維護其霸權而大

行「長臂管轄」制裁中國企業與個人，「專橫跋扈」「損人利己」「巧取豪奪」的本質暴露無遺

。

文章指，美國商務部今年１０月６日將４２家中國企業列入出口管制清單，誣稱這些企業「

支持俄羅斯國防工業基礎」，打著「民主、廉潔、公平、透明」等幌子再強行對他國實體和個人

濫施單邊域外管轄。美國「長臂管轄」已完全淪為借國家公權力打壓商業競爭對手、干涉正常國

際商業交易的工具，徹底背離美國長期自我標榜的自由市場經濟理念。



＊中興通訊被罰２２﹒９２億美元，相當於三年淨利潤＊



被美國多輪制裁的中興通訊（００７６３）（深：００００６３）就是美國利用「長臂管轄

」巧取豪奪的一個縮影。２０１６年，美國商務部以違反《出口管制條例》向伊朗出售通訊設備

為由，將中興通訊列入「實體清單」，採取限制出口措施。２０１７年，中興通訊與美國商務部

達成「和解」，被迫支付約８﹒９２億美元罰金。２０１８年，美國宣稱中興通訊存在虛假陳述

，再次啟動禁令。最終，中興通訊被迫向美國支付總計２２﹒９２億美元罰金，相當於中興通訊

正常經營情況下三年多的淨利潤。美國的制裁行徑嚴重影響了中美科技公司的正常合作，加劇了

全球供應鏈的安全風險，是極端短視的。



＊轟美國推行「家法幫規」充當「世界警察」＊



文章並批評，美國專橫跋扈，利用其在政治、經濟、科技、意識形態等領域的強大實力，以

所謂維護「基於規則的國際秩序」為由向別國施壓，實際上是把「家法幫規」包裝成國際規則，

扮演「世界警察」角色。俄烏衝突爆發後，美國一邊變本加厲向衝突一方輸送武器，一邊頻頻散

布「中國向俄羅斯提供武器」的虛假信息，在沒有任何國際法依據與安理會授權的情況下，借機

無端制裁中國企業。這種赤裸裸的霸凌行徑和雙重標準，是美國默認其國內法所擁有的法律效力

大於國際法、推行「法律帝國主義」的真實寫照。（ｓｌ）

