《經濟通通訊社１９日專訊》中國第三季ＧＤＰ數據勝預期，國家統計局副局長盛來運表示

非常有信心能完成今年「５％左右」的ＧＤＰ增長目標。花旗等多家機構陸續上調對中國今年全

年ＧＤＰ增速預測。

不過，有關數據顯示的經濟復甦程度遠勝外界預測，尤其是當季環比增速高達１﹒３％，令

外界出現了質疑聲音，標普亞太區首席經濟學家Ｌｏｕｉｓ Ｋｕｉｊｓ呼籲大家要保持謹慎，

「數據有一些問題」，他認為在ＰＰＩ顯著下降的情況下，中國可能高估了工業產業的實際增長

情況，而工業佔中國整體ＧＤＰ的４０％。



＊花旗認為經濟或已觸底，野村指「底部為時尚早」＊



花旗集團將中國今年全年經濟同比增速預測從５％上調至５﹒３％。該機構認為，第三季中

國經濟強勁增長或許是對周期性底部的最有力的確認。未來政策支持可能加大力度，尤其是在明

年初，重點是城中村改造、地方債務化解、財政擴張以及抵押補充貸款（ＰＳＬ）重啟等。

野村將中國今年全年經濟同比增速預測從４﹒８％上調至５﹒１％，並預計第四季中國經濟

同比將增長從４﹒３％上調至４﹒７％、環比增長從０﹒８％下調至０﹒５％。不過，野村維持

明年中國經濟同比增速３﹒９％的預測不變。

野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，中國經濟近期顯露了企穩跡象，不過，有述積極跡象

可能一定程度上是受基數效應、價格因素、樣本偏差等影響，而且經濟企穩基礎並不廣泛，居民

消費價格指數（ＣＰＩ）同比漲幅９月不及市場預期。因此，他判斷「底部還為時尚早」，因為

旅遊和聚會需求在十一黃金周假期後可能明顯消退、地產業尚未真正回暖、發達經濟體利率水平

可能最終打壓全球經濟，而且市場對中國經濟的信心依然低迷。他並認為，中國決策者可能也已

轉向觀望模式，以評估近月推出的刺激措施的效應，而這增添了第四季和明年春天經濟放緩的風

險，預計到年底或者明年初中國經濟增速恐會放緩，屆時決策者可能不得不再次加大穩增長力度

。

摩根大通亦將其對中國今年經濟增長預測從５％上調至５﹒２％。法國興業銀行、瑞銀也分

別從４﹒８％上調至５﹒２％。



＊高盛下調預測，麥格理形容中國經濟似過山車＊



不過，高盛將中國今年ＧＤＰ增長預期從之前的５﹒４％下調至５﹒３％，稱主要是因為中

國國家統計局對最近季度ＧＤＰ環比增速進行了修正。不過，高盛對中國２０２４年、２０２５

年的增速預估維持在４﹒５％、４％不變。高盛表示，上述預測已考慮到樓市持續低迷、信心依

然脆弱，以及對未來幾個月貨幣、財政和樓市政策將持續寬鬆的假設。

此外，麥格理證券大中華區首席經濟學家胡偉俊認為，第四季中國經濟同比增速很可能超過

５％，全年增速估計在５％－５﹒５％，與去年１１月預測的５﹒５％相同。然而，年初至今，

中國經濟走勢就像過山車一樣，投資者在重新開放前悲觀、開放後看到了希望、春季陷入失望、

夏季再度悲觀，近期又出現了溫和的緩解。他並預計，中國明年經濟增速將放緩至４﹒７％，明

年決策者可能進一步將經濟增長目標從「５％左右」下調至「４﹒５％－５％」或「４﹒５％左

右」。



＊表列機構對中國今年ＧＤＰ預測最新調整＊

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機構 今年ＧＤＰ預測

麥格理證券 維持５％－５﹒５％

花旗集團 ５％上調至５﹒３％

高盛 ５﹒４％下調至５﹒３％

摩根大通 ５％上調至５﹒２％

法國興業銀行 ４﹒８％上調至５﹒２％

瑞銀 ４﹒８％上調至５﹒２％

野村證券 ４﹒８％上調至５﹒１％

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