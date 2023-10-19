【ＦＯＣＵＳ】成事不足，敗事有餘？繼去年１０月祭出先進晶片及製造設備出口管制，遭

華為Ｍａｔｅ６０「打臉」後，美國商務部長雷蒙多麾下的ＢＩＳ（工業和安全局）周二（１７

日）一道新出口管制規則，令「ＡＩ股王」英偉達（ＮＶＩＤＩＡ）市值短短兩個交易日灰飛烟

滅９９０億美元。華府不惜「殺敵一千，自損八百」式地升級對華科技戰，背後是「長期主義」

政治勢力暗湧崛起。



＊晶片出口管制周年再出招「堵漏」＊



揚言期盼「習拜會」的華府，再升級晶片圍堵殺招。ＢＩＳ最新公告，就去年１０月發布的

對華先進晶片出口管制措施發布三條規則更新，包括：一，對更多類型的半導體製造設備施加限

制；二，細化限制，以確保美企無法為中國先進半導體製造提供支持；三，擴大半導體製造設備

的許可要求。

盡管百度等互聯網巨頭據報已提前搶購高達５０億美元的英偉達Ｈ８００、Ａ８００系列

ＡＩ晶片，但「堵漏」新招恐意味，為中國量身定製的上述降速版晶片未來或面臨斷供。

早前將華為技術突破稱為「令人難以置信地不安」的雷蒙多最新稱，「這些更新將顯著減緩

中國下一代前沿模型的發展」。不過，美國半導體產業協會ＳＩＡ發表聲明直斥，「過於寬泛的

單邊管制會促使海外客戶另尋出路，從而可能損害美國的半導體生態系統，且並不能促進國家安

全。」



＊英偉達市值暴挫，業界憂殃及研發＊



此已不是ＳＩＡ第一次發聲，早在７月，聽聞出口管制面臨升級風聲的三巨頭－－英偉達的

黃仁勳、英特爾的Ｐａｔｒｉｃｋ Ｇｅｌｓｉｎｇｅｒ、高通的Ｃｒｉｓｔｉａｎｏ

Ａｍｏｎ（特許會員另包括ＩＢＭ、ＡＭＤ、博通、美光、德州儀器等），就前往白宮跟國安顧

問沙利文、國務卿布林肯以及雷蒙多會面，警告跟中國失去聯繫的代價，包括迫使公司削減技術

研發、新建工廠等的支出。

極度依賴「研發－營收－研發」正循環的晶片業界，對「小院高墻」的科技圍堵盡顯不滿，

但另一邊廂，由「長期主義」主導的政治勢力，對華府政策的影響力卻悄然上升，或預示中美科

技冷戰只會惡化，難以緩和。

那麼何謂「長期主義（ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍｉｓｍ）」？這個２０１７年最早由蘇格蘭哲學

家Ｗｉｌｌｉａｍ ＭａｃＡｓｋｉｌｌ提出的概念，旨在描述「積極影響長期未來是我們這個

時代的關鍵道德優先事項」，簡而言之，就是認為「未來」與「眼下」同樣重要。ＦＴＸ創始人

Ｓａｍ Ｂａｎｋｍａｎ Ｆｒｉｅｄ、ＳｐａｃｅＸ創始人馬斯克都是此理念的信徒。



＊科技大佬、智庫巨頭領銜頻發警告＊



以對人工智能的態度為例，長期主義者傾向放大ＡＩ引發末日武器戰爭、機器人暴政等未知

的威脅，其將人工智能與國家安全、科技競賽、維護民主等相關聯，悄然影響華府的科技政策。

最具代表性的人物之一即是億萬富翁、谷歌前執行長Ｅｒｉｃ Ｓｃｈｍｉｄｔ。

他早在２０１８年就預言，互聯網未來十年將一分為二，分別由中美主導；２０１９年再領

銜人工智能國家安全委員會（ＮＳＣＡＩ）發表報告稱，美國「須致力於制定一項戰略，在最先

進的半導體領域至少領先中國兩代」；今年２月又指，科技將定義地緣政治的未來。盡管

ＮＳＣＡＩ已於２０２１年１０月停止運作，但Ｓｃｈｍｉｄｔ旗下的基金會仍與白宮科學技術

辦公室（ＯＳＴＰ）有著千絲萬縷的聯繫。

長期主義的另一代表人物則是蘭德公司執行長Ｊａｓｏｎ Ｍａｔｈｅｎｙ，他曾經任職

ＮＳＣＡＩ委員、牛津大學人類未來研究所（ＦＨＩ）以及ＯＳＴＰ，並創立了喬治城大學安全

與新興技術中心（ＣＳＥＴ） 。他曾明確指，美國應與盟友合作，通過對生產先進晶片所需的

半導體製造設備實施多邊出口管制，確保民主國家保持在微電子領域的領先地位。而

Ｍａｔｈｅｎｙ在ＣＳＥＴ的校友Ｓａｉｆ Ｋｈａｎ，亦多次呼籲美國實施半導體出口管制，

現時正正是雷蒙多的關鍵與新興技術高級顧問。

