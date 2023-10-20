《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市前三季實現地區生產總值

３１７２３﹒１億元（人民幣．下同），同比增長５﹒１％，略低於全國首三季ＧＤＰ增長

５﹒２％，比上半年回落０﹒４個百分點。分產業看，第一產業實現增加值７１﹒４億元，下降

４﹒２％；第二產業實現增加值４５２９﹒１億元，下降０﹒１％；第三產業實現增加值

２７１２２﹒７億元，增長６﹒１％。



＊前三季工業增加值同比降０﹒７％，固投增５﹒９％＊



前三季度，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比下降０﹒７％（剔除新冠疫苗生

產因素，增長３﹒１％），降幅比上半年收窄０﹒３個百分點，其中９月當月增長２％。

前三季度，全市固定資產投資同比增長５﹒９％。其中，基礎設施投資下降０﹒１％，房地

產開發投資增長２﹒６％，反映企業擴大生產能力的設備購置投資增長２６﹒５％。分產業看，

第一產業投資下降５１﹒７％，第二產業投資下降１２。％，第三產業投資增長８﹒４％。

前三季度，全市房屋施工面積１２１７７﹒８萬平方米，同比下降５％，其中住宅施工面積

６０５０﹒７萬平方米，下降５﹒３％。全市商品房銷售面積７８５﹒１萬平方米，同比增長

６﹒４％，其中住宅銷售面積５７３﹒８萬平方米，增長６﹒２％。



＊前三季總消費額同比增８﹒４％，比上半年回落＊



前三季度，全市市場總消費額同比增長８﹒４％，比上半年回落１個百分點。其中，服務性

消費額在交通、文體娛樂領域帶動下增長１３﹒２％；實現社會消費品零售總額１０４７１﹒５

億元，增長２﹒５％。

社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售９４８６﹒２億元，增長０﹒４％，餐飲

收入９８５﹒３億元，增長２８﹒１％。按商品類別分，限額以上批發和零售業中，金銀珠寶類

、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長３０﹒９％、２２﹒８％和１３﹒８％，汽車

類商品零售額增長１２﹒５％，其中新能源汽車增長４５﹒６％。

