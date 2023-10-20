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AH股新聞

20/10/2023 16:33

【一帶一路】金監總局：１３家中資行在５０國設１４５家一級機構

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家金監總局國際合作與外資機構監管工
作相關負責人盧巍表示，金融監管總局以高質量金融服務助力共建「一帶一路」高質量發展。支
持中資銀行保險機構在依法合規、風險可控的前提下不斷優化海外網絡布局，提升金融服務覆蓋
面，為共建「一帶一路」提供資金支持和保險保障。截至２０２３年９月末，１３家中資銀行在
５０個共建「一帶一路」國家設立了１４５家一級機構，６家中資保險機構在８個共建「一帶一
路」國家設立了１５家境外分支機構。
　
＊外資銀行在華共設立了４１家外資法人銀行＊
　
　　同時，進一步落實金融業對外開放舉措，支持符合條件的共建「一帶一路」國家銀行保險機
構來華設立機構和開展業務，促進協同發展。截至２０２３年９月末，外資銀行在華共設立了
４１家外資法人銀行、１１７家外國及港澳台銀行分行和１３１家代表處，境外保險機構在華共
設立了６７家外資保險機構和７３家代表處。
　　截至２０２３年９月末，金融監管總局已與８７個國家和地區的金融監管機構簽署了１２６
份監管合作協議，其中５５個為共建「一帶一路」國家。下一步，金融監管總局將繼續指導銀行
保險機構做好「一帶一路」金融服務相關工作。在有效支持重點領域和重大境外項目建設的同時
，聚焦「小而美」惠民生項目，讓共建「一帶一路」成果更好惠及東道國人民；同時，進一步深
化跨境監管合作，為「一帶一路」金融合作創造良好的外部環境。

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