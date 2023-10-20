《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》「十一」前後有部分保險公司為了執行「

報行合一」關停了銀保渠道，金監總局人身保險監管工作相關負責人劉昇表示，及時關注到了這

一情況。據了解，前期，有一些保險公司在落實銀保渠道「報行合一」過程中，為了調整和優化

業務系統，短期內沒有開展銀保新業務，但是這些公司通過提升內控合規管理，在依法合規的前

提下，積極與銀行機構對接，很快就恢復了業務合作。截止目前，通過保險公司和銀行機構的充

分溝通、相互協商，絕大多數開展銀保業務的銀行已與保險公司按照「報行合一」的要求重新簽

約，有的保險公司銀保新業務已達往年同期水平，個別公司的業務量還有提升。整體來看，保險

公司的銀保業務運行平穩、進展良好。初步估算，銀保渠道的佣金費率較之前平均水平下降了約

３０％左右。

「報行合一」，是指保險公司報給金監總局的手續費用取值範圍和使用規則是需要跟實際使

用保持一致的。

劉昇表示，要求公司嚴禁銷售誤導，以及強制捆綁搭售等侵害消費者合法權益的行為，防止

出現承保空檔，引發糾紛滋生風險。下一步，金融監管總局將繼續堅持金融工作的人民性，全面

推行「報行合一」，抓緊啟動個人代理渠道、經紀代理渠道的「報行合一」工作。



＊要求保險公司明確產品的費用結構和給渠道佣金的上限＊



劉昇指出，近些年，人身保險業同質化競爭嚴重，保險公司費用管理普遍較為粗放，導致實

際費用超出了產品報備時的水平，出現「報行不一」的情況。費用高企不僅擾亂了市場秩序，也

是虛假費用、虛假投保、虛假退保等問題的根源，更是滋生「代理黑產」的土壤，影響了行業高

質量發展。

當前，在銀保渠道率先嚴格執行產品「報行合一」工作，強化產品備案管理。一是要求保險

公司明確產品的費用結構。二是要求保險公司明確產品的總費用上限和給渠道佣金的上限。三是

要求保險公司做到「三費合一」，也就是精算假設費用、預算費用和考核費用做到相統一。四是

要求保險公司在壓實主體責任的同時，特別強調要壓實精算師的責任，要求精算師在產品設計、

費用測算等方面負起責任。監管部門將一以貫之地抓好「報行合一」工作。

