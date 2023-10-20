《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》商務部電子商務司負責人介紹，２０２３

年前三季度，直播電商等新業態發展勢頭強勁。１７０家國家電子商務範基地中１５１家建立了

直播基地，全國直播電商銷售額達１﹒９８萬億元（人民幣．下同），增長６０﹒６％，佔網絡

零售額的１８﹒３％，直播電商拉動網零增速７﹒７個百分點。活躍電商主播數３３７﹒４萬人

，增長１６４﹒３％。

其中，義烏市新增電商主體佔新增經營主體總數的３╱４。四川蒲江打造農產品直播電商產

業鏈，全縣２８萬人口中，從事電商產業的超過３萬人。企業自播比例提升至接近一半，店播、

廠播、走播等新場景不斷拓展，老字號紛紛通過直播觸網，拓展營銷渠道。



＊在線旅遊服務銷售增２﹒４倍＊



商務部電子商務司負責人介紹，２０２３年前三季度，網絡零售拉動消費效應顯著。打造網

絡消費促進矩陣，全國網上年貨節、雙品網購節共舉辦系列活動１００餘場，充分挖掘和釋放消

費潛力。國家統計局數據顯示，１－９月，全國網上零售額１０﹒８萬億元，增長１１﹒６％，

高於社會消費品零售總額增速４﹒８個百分點，實物網零對社零增長貢獻率達３３﹒９％。

根據商務大數據監測，金銀珠寶、通訊器材、酒類增長均超２０％；在線旅遊服務和在線文

娛銷售額分別增長２４１﹒１％和９４﹒９％，在線餐飲服務增長２７﹒４％。

