《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家金監總局召開２０２３年三季度銀行

業保險業數據信息新聞發布會，統計信息與風險監測工作相關負責人劉志清表示，主要風險監管

指標處於合理區間。初步統計，三季度末，銀行業金融機構不良貸款餘額４萬億元（人民幣．下

同），較年初增加１８３２億元。不良貸款率１﹒６５％。商業銀行逾期９０天以上貸款與不良

貸款比例為８７﹒５％，保持在較低水平。銀行保險機構的流動性總體保持平穩，商業銀行流動

性覆蓋率１４３﹒５％。保險公司經營活動現金流同比持續增長。風險抵御能力整體充足。

今年截至６月底銀行不良貸款率為１﹒６８％，環比來看銀行不良貸款問題稍有下降，



＊商業銀行淨利潤１﹒９萬億元，同比增長１﹒６％＊



初步統計，三季度末，商業銀行累計實現淨利潤１﹒９萬億元，按照可比口徑計算，同比增

長１﹒６％。商業銀行貸款損失准備餘額增加５６３２億元，撥備覆蓋率為２０７﹒９％，持續

保持較高水平。目前，商業銀行資本充足率為１４﹒６６％，保險業綜合償付能力充足率

１８８％，保持在合理區間。

三季度末高技術製造業貸款同比增長２２﹒５％。推動數字經濟高質量發展，促進數字經濟

和實體經濟深度融合，數字經濟核心產業貸款同比增長２２﹒８％。積極支持推動經濟社會發展

綠色化、低碳化，目前銀行業金融機構綠色融資餘額增速超過３０％。持續加強改善民生和社會

保障領域金融支持力度。

合理滿足剛性群體信貸需求，個人住房貸款中９２﹒５％用於支持購買首套房。住房租賃貸

款同比增長７７﹒７％。保障性安居工程貸款持續增長。積極支持就業創業，創業擔保貸款同比

增長１０﹒２％。引導信貸資金持續投入教育、醫療等社會領域，教育行業貸款同比增長

１６﹒９％，助學貸款同比增長２４﹒１％，衛生和社會工作貸款同比增長１２％。機動車輛保

險原保險保費收入６３３５億元，提供風險保障６１１萬億元；農業保險原保險保費收入

１２９２億元，提供風險保障４﹒１萬億元。

