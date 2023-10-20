《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家金監總局統計信息與風險監測工作相

關負責人劉志清表示，三季度末，銀行保險機構經營和監管指標處於合理區間，服務實體經濟質

效不斷增強，為經濟持續回升向好營造良好的金融環境。銀行保險主要業務保持平穩增長。三季

度末，銀行業金融機構總資產４０９﹒８萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒５％。保險公

司總資產２９﹒６萬億元，同比增長１０﹒８％。保險資金運用餘額２７﹒２萬億元，同比增長

１０﹒８％。



＊人民幣貸款新增１９﹒７５萬億元，同比多增１﹒５８萬億元＊



前三季度，人民幣貸款新增１９﹒７５萬億元，同比多增１﹒５８萬億元。銀行保險新增債

券投資９﹒６萬億元。保險公司原保險保費收入４﹒３萬億元，同比增長１１％，賠款與給付支

出１﹒４萬億元，同比增長２０﹒１％。車險、農險、健康險風險保障金額同比分別增長

２７﹒９％、１１﹒９％、７﹒１％。

重點領域和薄弱環節金融服務不斷加強。一是信貸投放保持合理充裕。前三季度，普惠型小

微企業貸款新增４﹒８萬億元，同比多增９７５４億元。民營企業貸款新增６﹒７萬億元，同比

多增６８３６億元。二是服務方式持續優化。三季度末，企業類中長期貸款同比增長１７％，企

業類信用貸款同比增長２１﹒８％，循環貸款餘額同比增長２４﹒３％，均高於各項貸款平均增

速。普惠型小微企業貸款平均利率同比下降０﹒４７個百分點，民營企業貸款平均利率同比下降

０﹒３２個百分點。

