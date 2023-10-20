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AH股新聞

20/10/2023 18:26

中移動９月移動客戶淨增３５５﹒７萬戶，５Ｇ客淨增１７１８萬戶

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）公布，移動業
務於９月按月淨增客戶３５５﹒７萬戶，今年首９個月累計淨增客戶１５０２﹒５萬戶，客戶總
數約９﹒９億戶；其中，５Ｇ套餐客戶數約７﹒５億戶，按月淨增約１７１８﹒３萬戶。
　　中移動稱，有線寬帶業務於９月淨增客戶４２３﹒２萬戶，今年首９個月累計淨增客戶
２２５１﹒６萬戶，客戶總數約２﹒９億戶。（ｒｈ）

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