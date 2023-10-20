《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向第五屆中俄能源商務論壇致賀信

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國家主席習近平１９日向第五屆中俄能源商務論壇致賀信並指出，面向未來，中方願與俄方一道

，高水平建設能源合作夥伴關係，持續增強能源產業鏈供應鏈韌性，為促進全球能源市場長期健

康穩定可持續發展，推動構建全球清潔能源合作夥伴關係作出更大貢獻。



開放腳步不停，吸引外資政策加力顯效

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商務部部長王文濤１８日在京會見蘋果公司ＣＥＯ庫克。這是庫克今年第二次到訪中國。今年以

來，眾多跨國公司高管密集訪華。他們普遍認為，中國市場不是「可選項」，而是「必選項」，

將持續加碼在華投資、深耕中國市場。



三維度推動轄區資本市場高質量發展

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北京證監局局長賈文勤日前在接受中國證券報記者採訪時表示，北京證監局不斷推動轄區資本市

場提升服務實體經濟能力，推進投資端改革，堅持監管執法「零容忍」，推動轄區資本市場高質

量發展。





《上海證券報》



４天１９家，增持回購央企上市公司再擴容

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繼１０月１６日１０家央企集體出手後，１０月１９日晚間，又有７家央企控股上市公司或其大

股東宣布了增持或回購計劃，以真金白銀傳遞發展信心。至此，在短短４天內，已有１９家央企

上市公司加入增持回購隊伍。



３﹒７１％！人民幣全球支付佔比創歷史新高

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環球銀行金融電信協會（Ｓｗｉｆｔ）１９日發布的人民幣月度報告和數據統計顯示，２０２３

年９月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，佔

比３﹒７１％。這一比例刷新了歷史紀錄。



助力高質量共建「一帶一路」

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第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇智庫交流專題論壇１８日在國家會議中心舉行。來自４０

多個國家和地區及國際組織的約２００名與會人士，圍繞「共同的機遇，共享的未來」主題深入

交流研討，共謀推動「一帶一路」行穩致遠之策，助力高質量共建「一帶一路」，攜手實現共同

發展繁榮。





《證券時報》



中國技術點亮「數字絲綢之路」

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從２０１３年到２０２３年，以華為等全球領先的中國科技企業為代表，在共建「一帶一路」國

家廣泛布局，帶來本地化的新基建，助力更多國家地區朝著第四次工業革命的方向，獲得跨越式

發展的機遇，同時也加強了科技前沿領域創新合作和數字基礎設施互聯互通，推進數字絲綢之路

建設。



新增專項債發行逾九成，未來投向領域擴圍可期

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新增地方政府專項債券發行工作已接近尾聲。據Ｗｉｎｄ數據測算，截至１０月１９日，各地累

計發行的２０２３年新增專項債規模達３５５６９﹒４９億元，約佔年初預算安排限額的

９３﹒６％。



超１０萬境外採購商參展，廣交會盡顯外貿新動能

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１０月１９日，為期５天的第１３４屆廣交會第一期落下帷幕。廣交會歷來被視為中國外貿的「

晴雨表」和「風向標」，今秋的廣交會更像是一個中國外貿企業的大舞台。（ｌｃ）

