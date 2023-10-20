《神州經脈》Ａ股連月以來積弱，滬綜指打響「三千保衛戰」。滬綜指今日（２０日）低開

０﹒３３％報２９９５﹒３６點，是自去年１１月以來再次跌穿３０００點關，盤中地產板塊及

鋰礦、石墨烯等概念板塊拉漲帶動下，滬綜指一度回歸三千關之上，但遇到強大阻力難見倒升，

電信、保險板塊跌幅居前，在悲觀情緒籠罩下，午後地產股升幅收窄，科技股跌幅擴，滬指全日

跌０﹒７４％，報２９８３﹒０６點，繼續刷新今年新低。

總結全周，儘管一系列數據顯示中國經濟正於低位靠穩，不過外界對數據是否真實反映經濟

現況存在疑問，更擔心中國在第四季將減少刺激經濟的力度，反倒加劇Ａ股跌勢，滬綜指全周累

計下跌３﹒４％，創下自去年１２月以來最大單周跌幅，而且也是連續第三個星期下跌。

深成指今日下跌０﹒８８％，報９５７０﹒３６點，接近四年新低，創業板指走低

０﹒８８％，報１８９６﹒９５點，創超過三年半新低。兩市全日成交７３１７億元（人民幣．

下同），按日跌近一成，外資今日通過陸股通淨流出１６﹒４６億元，外資連續六個交易日流出

，共約３０５億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅高開後震盪回落，至尾盤調頭向上，收報

７﹒３１５０，較上個交易日４時３０分收盤價小升３點子，全日在７﹒３０６６至

７﹒３１８８之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７９３，較上個交易日升２點子，

創本周新高，上個交易日報７﹒１７９５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家金監總局發布２０２３年三季度銀行業保險業數據，初步統計，三季度末，銀行業金

融機構不良貸款餘額４萬億元，較年初增加１８３２億元，不良貸款率１﹒６５％。今年截至６

月底銀行不良貸款率為１﹒６８％，環比來看銀行不良貸款問題稍有下降。商業銀行累計實現淨

利潤１﹒９萬億元，按照可比口徑計算，同比增長１﹒６％。目前，商業銀行資本充足率為

１４﹒６６％，保險業綜合償付能力充足率１８８％，保持在合理區間。此外，三季度末，銀行

業金融機構總資產４０９﹒８萬億元，同比增長９﹒５％。保險公司總資產２９﹒６萬億元，同

比增長１０﹒８％。保險資金運用餘額２７﹒２萬億元，同比增長１０﹒８％。前三季度，人民

幣貸款新增１９﹒７５萬億元，同比多增１﹒５８萬億元。



２﹒ Ａ股連月以來積弱，滬綜指打響「三千保衛戰」，不過有大行提醒「低處未算低」，建議

不要趁低吸納。摩根士丹利分析師發表報告，宏觀基本面改善仍是公司基本面改進以及投資者信

心恢復的關鍵，在中國宏觀層面沒有顯著改善以及未見進一步寬鬆的情況下，市場氣氛可能仍然

脆弱。報告又指，Ａ股市場於８月７日至１０月１９日累計資金流出規模達到２２１億美元，程

度前所未有，預計資金流出壓力將持續到年底。



３﹒ 商務部、海關總署聯合發布優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告，自２０２３年

１２月１日起，高純度（純度＞９９﹒９％）、高強度（抗折強度＞３０Ｍｐａ）、高密度（密

度＞１﹒７３克╱立方厘米）的人造石墨材料及其製品，天然鱗片石墨及其製品（包含球化石墨

、膨脹石墨等），未經許可，不得出口；出口許可證件申領和簽發程序等，按《兩用物項和技術

進出口許可證管理辦法》相關規定執行。商務部新聞發言人表示，今次是將此前實施臨時管制的

球化石墨等３種高敏感石墨物項正式納入兩用物項出口管制清單，有關出口管制不針對任何特定

國家和地區，出口符合相關規定的，將予以許可；對特定石墨物項實施出口管制是國際通行做法

。



４﹒ 商務部公布，２０２３年１－９月，全國新設立外商投資企業３７８１４家，同比增長

３２﹒４％；實際使用外資（ＦＤＩ）９１９９﹒７億元，同比下降８﹒４％，較１－８月的降

幅擴大３﹒３個百分點。商務部外資司負責人表示，外資對中國市場和經濟前景有信心，中國對

外資來華亦充滿信心，將推動進一步壓縮外資准入負面清單，深入推進自由貿易試驗區和自由貿

易港改革開放先行先試，加強與外資企業的溝通交流，不斷優化外資促進和服務；確保各項政策

措施執行到位，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓中國始終成為跨國投資的熱

土。



５﹒ 標普全球評級發表報告指出，在不利情境中，中國城投債務重組可能對地方銀行造成

２﹒２萬億元的資本衝擊，約五分之一的區域性銀行資本充足率可能跌至監管要求以下。上述不

利情境的推演包括區域性銀行７４％的城投債面臨重組壓力；排名前８０的區域性銀行的資本充

足率將從目前的１３﹒４％下跌至１０﹒５％；在取樣的區域性銀行中，１６家將面臨資本充足

率掉至８％的監管要求之下等。



６﹒ 華為昨晚發布消息稱，在以「數字引領，智慧賦能」為主題的２０２３智慧港口大會上，

華為與天津港集團、浙江海港集團、天津超算中心、雲從科（滬：６８８３２７）共同啟動港口

大模型ＰｏｒｔＧＰＴ聯合研發。另據市場研究機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ表示，華為在六周內售出了１６０萬部旗艦手機Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ，其

中有逾４０萬部是最後兩周售出，而該兩周正值蘋果ｉＰｈｏｎｅ １５在內地上市。



７﹒ 電商平台陸續公布「雙１１」購物節優惠。天貓雙１１預售將於１０月２４日晚８時開啟

，將在「跨店滿３００減５０」的基礎上首次大規模推出官方直降、立減，不用湊單，一件就打

折，預計將有超過８０００萬商品降至全年最低價。淘寶上所有百億補貼商品更承諾「買貴必賠

」，如果買貴了，平台將補償差價等額紅包。今年天貓雙１１還將發放史上最大力度的紅包和優

惠券，包括總價值２００億元的８８ＶＩＰ大額券等。另外，拼多多今日正式啟動雙１１大促，

百億補貼也將於１０月２３日首次上線「單件立減」玩法，在補貼的基礎上疊加價格直降，首批

參加活動的品牌商品已超過２萬款。



８﹒ 人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持３﹒４５％，五年期以上

ＬＰＲ亦維持４﹒２％，均符合預期。（ｓｌ）

