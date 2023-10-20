《鍾之日記》１０月２０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



Ａ股連月以來積弱，滬綜指打響「三千保衛戰」，不過有大行提醒「低處未算低」。滬綜指

今日低開０﹒３３％報２９９５﹒３６點，是自去年１１月以來再次跌穿３０００點關，打響「

三千保衛戰」，盤中在地產板塊及鋰礦、石墨烯等概念板塊拉漲帶動下，滬綜指一度回歸三千關

之上，但遇到強大阻力難見倒升，電信、保險板塊跌幅居前，在悲觀情緒籠罩下，午後地產股升

幅收窄，科技股跌幅擴，滬指全日跌０﹒７４％，報２９８３﹒０６點，繼續刷新今年新低。

深成指今日下跌０﹒８８％，報９５７０﹒３６點，接近四年新低，創業板指走低

０﹒８８％，報１８９６﹒９５點，創超過三年半新低。兩市全日成交７３１７億元人民幣，按

日跌近一成，外資今日通過陸股通淨流出１６﹒４６億元，外資連續六個交易日流出，共約

３０５億元人民幣。



＊中東火藥桶將爆，港股繼續下跌＊



美國在伊拉克和敘利亞的軍事基地遭到無人機襲擊，美軍一艘驅逐艦在紅海攔截了也門胡塞

叛軍向以色列發射的巡航導彈和無人機，顯示中東戰事規模有擴大危機。

鮑威爾在紐約經濟俱樂部發表演說，稱聯儲局在加息方面將「謹慎行事」，但同時又稱通脹

仍過高，政策沒有「太緊」。美股周四（１９日）繼續下行，港股繼續受外圍及內地股市夾擊下

跌，恒生指數收報１７１７２，跌１２３點或跌０﹒７％，盤中低見１７１１８點，僅差２４點

便觸及１０月４日創出的今年低位。全日主板成交近８２８億元。



＊港交所績後升，大摩籲不要趁低吸納內地股票＊



港交所（００３８８）公布第三季業績，即使期內港股日均成交按年僅微增１％，但季度盈

利仍大升３０％至２９﹒５億元。此舉全因業務多元發展和積極控制成本，同時港交所投資表現

亦不俗，第三季「公司資金」投資收益淨額由去年同期虧損轉賺３﹒６０億元，「保證金及結算

所基金」另帶來投資收益淨額８﹒５１億元，合計達到１２﹒１１億元，佔集團季度盈利４１％

。

港股市場持續調整，惟前三季滬深港通表現仍強勁。港交所滬深港通收入及其他收益達到

１７﹒０７億港元，而北向及南向交易平均每日成交金額分別達到１０８２億人民幣、３２１億

港元。

展望未來，港交所行政總裁歐冠升表示，將繼續以客戶為中心，利用與內地互聯互通的獨特優

勢，繼續提升香港市場和產品的吸引力和競爭力。港交所績後收升０﹒９％，報２８５﹒２元，

而年初至今股價累跌１６％。

不過，對於Ａ股、港股的走勢，大摩又吹起摩笛，大摩報告指，Ａ股市場於８月７日至１０

月１９日累計資金流出規模達到２２１億美元，程度前所未有，而美國和歐洲基金經理１０月至

今累計淨沽出１６億美元中資股，連同９月淨沽出３５億美元股份，不足兩個月間從中資股走資

約５１億美元（約３９９億港元），而科技股正首當其衝，騰訊（００７００）、阿里巴巴

（０９９８８）、京東（０９６１８）等公司所遭受的拋售最多。報告建議投資者不要趁低吸納

內地股票。



＊內地資金池乾塘，中資金融股跌＊



滬綜指全周累計下跌３﹒４％，創下自去年１２月以來最大單周跌幅，而且也是連續第三個

星期下跌。經濟數據有靠穩跡象，Ａ股卻跌跌不休，有市場人士認為資金面承壓是主要原因之一

。中國近期啟動新一輪特殊再融資債，預計規模高達１﹒５萬億元人民幣，儘管今早人民銀行淨

投放７３３０億元創紀錄新高，但外電引述城商行資金交易員稱，早盤大行資金融出仍見大幅縮

量，流動性非常緊張，程度較前一日更甚，直至午後資金面緊勢才略有緩和。

中資金融股繼續下跌，國壽（０２６２８）挫３﹒２％，郵儲行（０１６５８）跌１﹒８％

，交行（０３３２８）跌１﹒３％，中國平安（０２３１８）走低０﹒９％，農行

（０１２８８）跌０﹒７％，中行（０３９８８）、人保（０１３３９）跌０﹒４％。

另外，標普全球評級發表報告指出，在不利情況推演下，中國城投債務重組可能對地方銀行

造成２﹒２萬億元人民幣的資本衝擊。報告指，區域性銀行７４％的城投債面臨重組壓力；排名

前８０的區域性銀行的資本充足率將從目前的１３﹒４％下跌至１０﹒５％；在取樣的區域性銀

行中，１６家將面臨資本充足率掉至８％的監管要求之下。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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