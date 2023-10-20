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AH股新聞

20/10/2023 17:00

《鍾之日記》低處未算低，摩笛繼續吹

　　《鍾之日記》１０月２０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　Ａ股連月以來積弱，滬綜指打響「三千保衛戰」，不過有大行提醒「低處未算低」。滬綜指
今日低開０﹒３３％報２９９５﹒３６點，是自去年１１月以來再次跌穿３０００點關，打響「
三千保衛戰」，盤中在地產板塊及鋰礦、石墨烯等概念板塊拉漲帶動下，滬綜指一度回歸三千關
之上，但遇到強大阻力難見倒升，電信、保險板塊跌幅居前，在悲觀情緒籠罩下，午後地產股升
幅收窄，科技股跌幅擴，滬指全日跌０﹒７４％，報２９８３﹒０６點，繼續刷新今年新低。
　　深成指今日下跌０﹒８８％，報９５７０﹒３６點，接近四年新低，創業板指走低
０﹒８８％，報１８９６﹒９５點，創超過三年半新低。兩市全日成交７３１７億元人民幣，按
日跌近一成，外資今日通過陸股通淨流出１６﹒４６億元，外資連續六個交易日流出，共約
３０５億元人民幣。
　
＊中東火藥桶將爆，港股繼續下跌＊
　
　　美國在伊拉克和敘利亞的軍事基地遭到無人機襲擊，美軍一艘驅逐艦在紅海攔截了也門胡塞
叛軍向以色列發射的巡航導彈和無人機，顯示中東戰事規模有擴大危機。
　　鮑威爾在紐約經濟俱樂部發表演說，稱聯儲局在加息方面將「謹慎行事」，但同時又稱通脹
仍過高，政策沒有「太緊」。美股周四（１９日）繼續下行，港股繼續受外圍及內地股市夾擊下
跌，恒生指數收報１７１７２，跌１２３點或跌０﹒７％，盤中低見１７１１８點，僅差２４點
便觸及１０月４日創出的今年低位。全日主板成交近８２８億元。
　
＊港交所績後升，大摩籲不要趁低吸納內地股票＊
　
　　港交所（００３８８）公布第三季業績，即使期內港股日均成交按年僅微增１％，但季度盈
利仍大升３０％至２９﹒５億元。此舉全因業務多元發展和積極控制成本，同時港交所投資表現
亦不俗，第三季「公司資金」投資收益淨額由去年同期虧損轉賺３﹒６０億元，「保證金及結算
所基金」另帶來投資收益淨額８﹒５１億元，合計達到１２﹒１１億元，佔集團季度盈利４１％

　　港股市場持續調整，惟前三季滬深港通表現仍強勁。港交所滬深港通收入及其他收益達到
１７﹒０７億港元，而北向及南向交易平均每日成交金額分別達到１０８２億人民幣、３２１億
港元。
　展望未來，港交所行政總裁歐冠升表示，將繼續以客戶為中心，利用與內地互聯互通的獨特優
勢，繼續提升香港市場和產品的吸引力和競爭力。港交所績後收升０﹒９％，報２８５﹒２元，
而年初至今股價累跌１６％。
　　不過，對於Ａ股、港股的走勢，大摩又吹起摩笛，大摩報告指，Ａ股市場於８月７日至１０
月１９日累計資金流出規模達到２２１億美元，程度前所未有，而美國和歐洲基金經理１０月至
今累計淨沽出１６億美元中資股，連同９月淨沽出３５億美元股份，不足兩個月間從中資股走資
約５１億美元（約３９９億港元），而科技股正首當其衝，騰訊（００７００）、阿里巴巴
（０９９８８）、京東（０９６１８）等公司所遭受的拋售最多。報告建議投資者不要趁低吸納
內地股票。
　
＊內地資金池乾塘，中資金融股跌＊
　
　　滬綜指全周累計下跌３﹒４％，創下自去年１２月以來最大單周跌幅，而且也是連續第三個
星期下跌。經濟數據有靠穩跡象，Ａ股卻跌跌不休，有市場人士認為資金面承壓是主要原因之一
。中國近期啟動新一輪特殊再融資債，預計規模高達１﹒５萬億元人民幣，儘管今早人民銀行淨
投放７３３０億元創紀錄新高，但外電引述城商行資金交易員稱，早盤大行資金融出仍見大幅縮
量，流動性非常緊張，程度較前一日更甚，直至午後資金面緊勢才略有緩和。
　　中資金融股繼續下跌，國壽（０２６２８）挫３﹒２％，郵儲行（０１６５８）跌１﹒８％
，交行（０３３２８）跌１﹒３％，中國平安（０２３１８）走低０﹒９％，農行
（０１２８８）跌０﹒７％，中行（０３９８８）、人保（０１３３９）跌０﹒４％。
　　另外，標普全球評級發表報告指出，在不利情況推演下，中國城投債務重組可能對地方銀行
造成２﹒２萬億元人民幣的資本衝擊。報告指，區域性銀行７４％的城投債面臨重組壓力；排名
前８０的區域性銀行的資本充足率將從目前的１３﹒４％下跌至１０﹒５％；在取樣的區域性銀
行中，１６家將面臨資本充足率掉至８％的監管要求之下。
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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