《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市持續下跌，滬綜指昨日（１９日）大跌１﹒７４％，

報３００５﹒３９點，繼續刷新自去年１１月以來新低，再次打響三千保衛戰。滬綜指本周四天

已累跌２﹒７％，而四天內已有１９家央企上市公司宣布增持回購Ａ股。

繼周一（１６日）１０家央企上市公司集體出手增持或回購Ａ股後，昨日晚間再有７家央企

控股上市公司或其大股東宣布增持或回購計劃，包括中國建築（滬：６０１６６８）、國電電力

（滬：６００７９５）、中國核電（滬：６０１９８５）、中國神華（０１０８８）

（滬：６０１０８８）、中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）、國電南瑞

（滬：６００４０６）、內蒙華電（滬：６００８６３）等。

中國建築擬以５億元至１０億元（人民幣．下同）增持公司股份，涉及金額最大；國電南瑞

新增回購計劃，擬以５億元至１０億元回購公司股份；中國神華擬增持金額５億元至６億元；中

國鋁業擬增持２﹒５億元至５億元；內蒙華電擬增持金額１億元至２億元；國電電力控股股東擬

增持金額３億元至４億元；中國核電擬增持金額不超過５億元。



＊４天１９家央企上市公司增持回購＊



國投資本（滬：６０００６１）１７日晚公告，籌劃以２億元至４億元資金回購公司股份，

回購股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；中國通號（０３９６９）

（滬：６８８００９）１８日晚公告，控股股東通號集團擬通過上海證券交易所允許的方式增持

公司Ａ股股份，累計增持總金額不低於５０００萬元，不超過１億元。

至此，本周４天內，已有１９家央企上市公司加入增持回購隊伍，不過滬綜指四天累跌

２﹒７％。若把時間拉長看，今年以來已有超過１１００家上市公司實施回購。（ｌｃ）

