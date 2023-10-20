《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家金監總局國際合作與外資機構監管工

作相關負責人盧巍表示，注意到部分外資銀行近年來對在華機構和業務進行了一定調整，主要是

在過去三年疫情和全球經濟發展不確定性增加的背景下，外資銀行母行根據自身經營狀況和戰略

調整做出的商業選擇。上述調整具有特定的時空背景，不具備長期性和趨勢性特徵。當局也表示

，有較多的外資金融機構在不斷加大在華投入。從２０２０年至２０２３年９月末，在華外資銀

行增（注）資總計達１８７﹒３億元（人民幣．下同）。

下一步，金融監管總局將繼續推進銀行業保險業高水平對外開放，一是全面實施外商投資准

入前國民待遇加負面清單管理制度，為銀行保險機構提供更加公平、透明和開放的政策環境、營

商環境。二是進一步探索對外資機構的差異化監管，支持在華外資機構更加全面、深入參與中國

金融市場，引導外資金融機構集聚發展，更好服務實體經濟。三是統籌發展與安全，持續提高外

資機構監管有效性，防範跨境風險傳導，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。



＊來自５２個國家和地區的２０２家銀行在華設立機構＊



金監總局表示，截至２０２３年９月末，來自５２個國家和地區的２０２家銀行在華設立了

機構，包括４１家外資法人銀行、１１７家外國及港澳台銀行分行和１３１家代表處。外資銀行

營業性機構總數８９５家，覆蓋３２個省、自治區、直轄市和計劃單列市。

２０２３年１－９月，金融監管總局批准外資銀行增（注）資總計１９﹒６億元等值，批復

２家外資銀行分行籌建、６家外資銀行營業性機構開業，其中包括全國首家「雙牌照」銀行香港

大新銀行深圳分行開業。

截至２０２３年９月末，外資銀行資產總額３﹒７９萬億元，其中各項貸款１﹒９１萬億元

；負債總額３﹒２９萬億元，其中各項存款１﹒４５萬億元；１－９月實現淨利潤１６４﹒７３

億元。２０２３年９月末，外資銀行不良貸款率０﹒９４％，流動性比例７２﹒５２％，撥備覆

蓋率２７９﹒７７％，均優於全國商業銀行平均水平。

此外，在外資保險方面，截至２０２３年９月末，境外保險機構在華共設立了６７家外資保

險機構和７３家代表處，外資保險機構總資產約２﹒３３萬億元。截至２０２３年９月末，外資

銀行金融衍生產品業務總規模１９﹒２萬億元，約佔全部商業銀行市場份額的１９％。

