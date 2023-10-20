《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國人民銀行、國家金融監督管理總局印

發《系統重要性保險公司評估辦法》，對參評保險公司系統重要性進行評估，識別中國系統重要

性保險公司，每兩年發布系統重要性保險公司名單，對系統重要性保險公司進行差異化監管，以

降低其發生重大風險的可能性，防範系統性金融風險。本辦法２０２４年１月１日起施行，適用

於依法設立的保險集團公司、人身保險公司、財產保險公司和再保險公司；２家或２家以上保險

公司組成保險集團公司的，以保險集團公司作為參評主體。

《辦法》共四條二十項，包括總則、評估流程與方法、評估指標和附則。主要內容為：一是

明確參評保險公司範圍，包括中國資產規模排名前１０位的保險集團公司、人身保險公司、財產

保險公司和再保險公司，以及上一年度被認定為系統重要性保險公司的機構。二是明確評估指標

和權重，包括規模、關聯度、資產變現和可替代性４個維度共計１３項評估指標，４個維度的權

重分別為２０％、３０％、３０％和２０％。三是明確具體評估流程。中國人民銀行、金融監管

總局每兩年根據參評保險公司相關評估指標數據，計算各家保險公司加權平均分數，得分達到或

超過１０００分的保險公司將被認定為系統重要性保險公司。中國人民銀行、金融監管總局將聯

合發布系統重要性保險公司名單。

下一步，人民銀行、金融監管總局將根據《辦法》，共同做好中國系統重要性保險公司評估

認定工作，制定附加監管規定，發揮好宏觀審慎管理與微觀審慎監管合力，促進系統重要性保險

公司穩健經營和高質量發展。

