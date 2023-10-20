《經濟通通訊社２０日專訊》中國國家鐵路集團公布，今年第三季度，全國鐵路發送旅客

１１﹒５億人次，較２０１９年同期增長１１﹒６％；９月２２日鐵路１２３０６售票

２６９５﹒２萬張，９月２９日發送旅客２００９﹒８萬人次，單日售票量、單日旅客發送量均

創歷史新高，鐵路運輸安全和秩序良好。

國鐵集團客運部負責人介紹，三季度商務流、學生流、探親流、旅遊流交織疊加，旅客出行

需求十分旺盛。鐵路部門優化旅客列車運行圖，全力打好暑期運輸、中秋國慶黃金周運輸攻堅戰

，有效保障了旅客平安、有序出行。（ｒｙ）

