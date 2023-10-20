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AH股新聞

20/10/2023 14:00

《行業數據》國鐵：第三季全國鐵路發送旅客較疫前同期增近１２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國國家鐵路集團公布，今年第三季度，全國鐵路發送旅客
１１﹒５億人次，較２０１９年同期增長１１﹒６％；９月２２日鐵路１２３０６售票
２６９５﹒２萬張，９月２９日發送旅客２００９﹒８萬人次，單日售票量、單日旅客發送量均
創歷史新高，鐵路運輸安全和秩序良好。
　　國鐵集團客運部負責人介紹，三季度商務流、學生流、探親流、旅遊流交織疊加，旅客出行
需求十分旺盛。鐵路部門優化旅客列車運行圖，全力打好暑期運輸、中秋國慶黃金周運輸攻堅戰
，有效保障了旅客平安、有序出行。（ｒｙ）

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