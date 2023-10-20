《經濟通通訊社２０日專訊》外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，自從１０月７日巴以

衝突爆發以後，有２８０多名中國公民被困在以色列南部地區斯德洛特市，安全風險較高。外交

部指導駐以色列使館迅速行動，全力組織被困人員轉移撤離。

毛寧稱，在國內外前後方的共同努力下，截至目前，被困人員已全部撤離，部分人員已搭乘

商業航班回國。根據初步統計，衝突爆發後，已經有１０００餘名中國公民離開以色列回國或者

赴第三國，外交部將繼續盡力為中國公民提供協助。（ｒｙ）



