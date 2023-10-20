《經濟通通訊社２０日專訊》商務部公布，２０２３年１－９月，全國新設立外商投資企業

３７８１４家，同比增長３２﹒４％；實際使用外資金額９１９９﹒７億元（人民幣．下同），

同比下降８﹒４％。



＊吸收９１９９﹒７億元人民幣，法國投資增幅最高＊



從行業看，製造業實際使用外資金額２６２４﹒１億元，增２﹒４％，其中高技術製造業實

際使用外資增長１２﹒８％。醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業分別增長

３７﹒１％、２１﹒５％。服務業實際使用外資金額６３０２﹒３億元，下降１５％。建築業、

研發與設計服務領域實際使用外資分別增長４６﹒３％和１０﹒２％。

從來源地看，法國、英國、加拿大、瑞士、荷蘭實際對華投資分別增長１２１﹒７％、

１１６﹒９％、１０９﹒２％、７６﹒９％、３２﹒６％（含通過自由港投資數據）。



＊進一步壓縮外資准入負面清單＊



商務部外資司負責人就１－９月全國吸收外資情況答記者問，表示外資對中國市場和經濟前

景有信心，我們對外資來華亦充滿信心，將推動進一步壓縮外資准入負面清單，深入推進自由貿

易試驗區和自由貿易港改革開放先行先試，加強與外資企業的溝通交流，不斷優化外資促進和服

務；確保各項政策措施執行到位，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓中國始終

成為跨國投資的熱土。（ｒｙ）

