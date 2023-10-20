  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/10/2023 08:36

【債務風險】標普：中國城投債務重組或衝擊內銀２﹒２萬億元資本

　　《經濟通通訊社２０日專訊》標普全球評級發表報告指出，在不利情境中，中國城投債務重
組可能對地方銀行造成２﹒２萬億元人民幣的資本衝擊，約五分之一的區域性銀行資本充足率可
能跌至監管要求以下。
　　報告指，金融穩定對中國當局來說仍然至關重要，然而，對搖搖欲墜的區域性銀行的支持旨
在遏制系統風險，而不一定針對所有陷入困境的銀行。個別銀行可能會面臨信用壓力，投資者或
將承擔痛苦。
　　報告稱，許多地方政府用於支持陷入困境的地區銀行的財政資源有限，中央政府的支持可能
是最終的手段。中國的區域性銀行包括城市商業銀行和農村商業銀行，主要在地方層面經營。
　　上述不利情境的推演包括區域性銀行７４％的城投債面臨重組壓力；排名前８０的區域性銀
行的資本充足率將從目前的１３﹒４％下跌至１０﹒５％；在取樣的區域性銀行中，１６家將面
臨資本充足率掉至８％的監管要求之下等。
　　《路透》早前引述消息報道，中國一籃子化債方案隨著多地公告發行特殊再融資債券而落地
後，地方城投平台最大的債權方－－商業銀行亦將成為推進化債的重要力量。金融監管部門發文
，指引銀行對存量地方債務進行展期、降息，並發放貸款置換今明兩年到期債券；人民銀行亦將
設立「緊急貸款」，對地方政府暫難償還的的公開市場債務或非標債務提供流動性支持，最長期
限不得超過兩年，僅可用於「緊急」事項。（ｃｔ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金