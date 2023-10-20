《經濟通通訊社２０日專訊》標普全球評級發表報告指出，在不利情境中，中國城投債務重

組可能對地方銀行造成２﹒２萬億元人民幣的資本衝擊，約五分之一的區域性銀行資本充足率可

能跌至監管要求以下。

報告指，金融穩定對中國當局來說仍然至關重要，然而，對搖搖欲墜的區域性銀行的支持旨

在遏制系統風險，而不一定針對所有陷入困境的銀行。個別銀行可能會面臨信用壓力，投資者或

將承擔痛苦。

報告稱，許多地方政府用於支持陷入困境的地區銀行的財政資源有限，中央政府的支持可能

是最終的手段。中國的區域性銀行包括城市商業銀行和農村商業銀行，主要在地方層面經營。

上述不利情境的推演包括區域性銀行７４％的城投債面臨重組壓力；排名前８０的區域性銀

行的資本充足率將從目前的１３﹒４％下跌至１０﹒５％；在取樣的區域性銀行中，１６家將面

臨資本充足率掉至８％的監管要求之下等。

《路透》早前引述消息報道，中國一籃子化債方案隨著多地公告發行特殊再融資債券而落地

後，地方城投平台最大的債權方－－商業銀行亦將成為推進化債的重要力量。金融監管部門發文

，指引銀行對存量地方債務進行展期、降息，並發放貸款置換今明兩年到期債券；人民銀行亦將

設立「緊急貸款」，對地方政府暫難償還的的公開市場債務或非標債務提供流動性支持，最長期

限不得超過兩年，僅可用於「緊急」事項。（ｃｔ）

