《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市經歷昨日顯著跌浪後，今早在人行公布貸款市場報價
利率（ＬＰＲ）按兵不動後，股市在缺乏提振下進一步低開，滬綜指低開０﹒３３％，報
２９９５﹒３６點，是自去年１１月以來再次跌穿３０００點關，外界一向認為滬指３０００點
是中國當局要求守住的關口，這意味著今日將打響「三千保衛戰」。深成指低開０﹒５２％，創
業板指低開０﹒７２％。
盡管ＬＰＲ不降息符預期，不過為了呵護市場，人行今日進行８２８０億元（人民幣．下同
）７天期逆回購利率持平，淨投放７３３０億元，規模創紀錄新高，全口徑計，本周放水
１０７７０億元。
滬綜指本周四天已累跌２﹒７％，而四天內已有１９家央企上市公司宣布增持回購Ａ股，最
新宣布增持或回購計劃的公司包括中國建築（滬：６０１６６８）、國電電力
（滬：６００７９５）、中國核電（滬：６０１９８５）、中國神華（０１０８８）
（滬：６０１０８８）、中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）、國電南瑞
（滬：６００４０６）、內蒙華電（滬：６００８６３）等。
標普全球評級發表報告指出，在不利情境中，中國城投債務重組可能對地方銀行造成２﹒２
萬億元人民幣的資本衝擊。報告指，在不利情況推演下，區域性銀行７４％的城投債面臨重組壓
力；排名前８０的區域性銀行的資本充足率將從目前的１３﹒４％下跌至１０﹒５％；在取樣的
區域性銀行中，１６家將面臨資本充足率掉至８％的監管要求之下。（ｅｙ）
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