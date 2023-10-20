《經濟通通訊社２０日專訊》人行公布貸款市場報價利率（ＬＰＲ）按兵不動，股市在缺乏

提振下進一步低開，滬綜指自去年１１月以來再次跌穿３０００點關，打響「三千保衛戰」。盤

中地產板塊及鋰礦、石墨烯等概念板塊拉漲帶動下，滬綜指跌幅收窄至０﹒０１％，報

３００５﹒０４點，守住三千關。深成指升０﹒０２％，創業板指跌０﹒０５％。

陸股通目前淨流出２﹒９億元人民幣。（ｅｙ）

