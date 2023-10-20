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AH股新聞

20/10/2023 10:58

《Ａ股行情》地產、資源股發力，滬綜指跌幅銷守好三千點關

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人行公布貸款市場報價利率（ＬＰＲ）按兵不動，股市在缺乏
提振下進一步低開，滬綜指自去年１１月以來再次跌穿３０００點關，打響「三千保衛戰」。盤
中地產板塊及鋰礦、石墨烯等概念板塊拉漲帶動下，滬綜指跌幅收窄至０﹒０１％，報
３００５﹒０４點，守住三千關。深成指升０﹒０２％，創業板指跌０﹒０５％。
　　陸股通目前淨流出２﹒９億元人民幣。（ｅｙ）

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