《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市經歷昨日（１９日）顯著跌浪後，今早在人行公布貸

款市場報價利率（ＬＰＲ）按兵不動後，股市在缺乏提振下進一步低開，滬綜指低開０﹒３３％

，報２９９５﹒３６點，是自去年１１月以來再次跌穿３０００點關，打響「三千保衛戰」。盤

中地產板塊及鋰礦、石墨烯等概念板塊拉漲帶動下，滬綜指一度微跌０﹒０１％，回歸三千關之

上，但遇到強大阻力難見倒升，電信、保險板塊跌幅居前，在悲觀情緒籠罩下滬指半日跌

０﹒２７％，報２９９７﹒２２點。深成指跌０﹒３６％，創業板指走低０﹒４４％。

兩市半日成交４６９５億元（人民幣．下同），陸股通淨流出淨流出７﹒５８億元。盡管

ＬＰＲ不降息符預期，不過為了呵護市場，人行今日進行８２８０億元（人民幣．下同）７天期

逆回購利率持平，淨投放７３３０億元，規模創紀錄新高，全口徑計，本周放水１０７７０億元

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＊國壽近兩個月新低＊



保險股跌浪不絕，中國人壽（滬：６０１６２８）再挫３﹒６％，報３４﹒７元，低見

３４﹒６元創近兩個月新低，中國太保（滬：６０１６０１）走低３﹒３％，中國人保

（滬：６０１３１９）跌０﹒５％，新華保險（滬：６０１３３６）跌０﹒４％。

電信股亦跌幅顯著，中國電信（滬：６０１７２８）跌２﹒４％，中國聯通

（滬：６０００５０）跌２﹒３％，中國移動（滬：６００９４１）跌１﹒８％。



＊石墨烯概念炒作，多股漲停＊



中國自２０２３年１２月１日起，高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，天然

鱗片石墨及其製品，未經許可不得出口。商務部發言人強調，對特定石墨物項實施出口管制是國

際通行做法，調整石墨物項臨時管制措施有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球供

應鏈產業鏈安全穩定，有利於更好維護國家安全和利益。

滬深部分石墨烯概念走高，德爾未來（深：００２６３１）、華麗家族

（滬：６００５０３）、翔豐華（深：３００８９０）漲停，錦富技術（深：３００１２８）升

８﹒８％，道氏技術（深：３００４０９）升５﹒１％，中國寶安（深：０００００９）升５％

。（ｅｙ）

