《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股連月以來積弱，滬綜指打響「三千保衛戰」，不過有大行

提醒「低處未算低」，大摩建議不要趁低吸納，因為在宏觀基本面沒有顯著改善以及未見進一步

寬鬆的情況下，市場氣氛可能仍然偏弱，而這次前所未有的外資流出潮可能還會持續到年底。

滬綜指今日低開０﹒３３％報２９９５﹒３６點，是自去年１１月以來再次跌穿３０００點

關，盤中地產板塊及鋰礦、石墨烯等概念板塊拉漲帶動下，滬綜指一度回歸三千關之上，但遇到

強大阻力難見倒升，電信、保險板塊跌幅居前，在悲觀情緒籠罩下，午後地產股升幅收窄，科技

股跌幅擴，滬指全日跌０﹒７４％，報２９８３﹒０６點，繼續刷新今年新低。

總結全周，盡管一系列數據顯示中國經濟正於低位靠穩，不過外界對數據是否真實反映經濟

現況存在疑問，更擔心中國在第四季將減少刺激經濟的力度，反倒加劇Ａ股跌勢，滬綜指全周累

計下跌３﹒４％，創下自去年１２月以來最大單周跌幅，而且也是連續第三個星期下跌。

深成指今日下跌０﹒８８％，報９５７０﹒３６點，接近四年新低，創業板指走低

０﹒８８％，報１８９６﹒９５點，創超過三年半新低。

兩市全日成交７３１７億元（人民幣．下同），按日跌近一成，外資今日通過陸股通淨流出

１６﹒４６億元，外資連續六個交易日流出，共約３０５億元。



＊國壽Ａ大跌４％，科大訊飛績後捱沽＊



保險股跌浪不絕，中國人壽（滬：６０１６２８）再挫４﹒３％，報３４﹒４７元，創近兩

個月新低，中國太保（滬：６０１６０１）走低２﹒９％，中國人保（滬：６０１３１９）跌

１﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）軟０﹒８％。

電信股亦跌幅顯著，中國電信（滬：６０１７２８）挫３﹒９％，中國聯通

（滬：６０００５０）跌３﹒５％，中國移動（滬：６００９４１）跌２％；半導體盤中捱沽，

華海誠科（滬：６８８５３５）跌１２﹒９％，佰維存儲（滬：６８８５２５）跌９﹒６％，鍇

威特（滬：６８８６９３）跌９﹒２％，源杰科技（滬：６８８４９８）跌７﹒６％，恒爍股份

（滬：６８８４１６）跌７﹒５％，國科微（深：３００６７２）跌６﹒８％。

今年推出了星火ＡＩ模型的科大訊飛（深：００２２３０）公布第三季財報，由於前三季開

發支出超過１０億元，同比增長約４４％，導致科大訊飛首三季淨利潤僅剩餘９９３６萬元，同

比下滑７６％，第三季淨利潤更只有２５７９萬元，同比下滑８２％。科大訊飛價跌５﹒１％，

報５１﹒０８元。



＊石墨烯概念捧高，兩股漲停＊



中國自２０２３年１２月１日起，高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，天然

鱗片石墨及其製品，未經許可不得出口。商務部發言人強調，對特定石墨物項實施出口管制是國

際通行做法，調整石墨物項臨時管制措施有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球供

應鏈產業鏈安全穩定，有利於更好維護國家安全和利益。

滬深部分石墨烯概念走高，德爾未來（深：００２６３１）、華麗家族

（滬：６００５０３）漲停，錦富技術（深：３００１２８）升８﹒４％，翔豐華

（深：３００８９０）漲８﹒３％，道氏技術（深：３００４０９）升３﹒６％，中國寶安

（深：０００００９）升３﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５１０﹒５９ －０﹒６５

上證綜合指數 ２９８３﹒０６ －０﹒７４ ３０７３﹒８８

上證Ａ股指數 ３１２７﹒６２ －０﹒７４

深證成份指數 ９５７０﹒３６ －０﹒８８ ４２４３﹒３３

深圳創業板指數 １８９６﹒９５ －０﹒８８

上證Ｂ股指數 ２２３﹒０６ －０﹒２０ ０﹒６１

深證Ｂ股指數 １０３５﹒８５ －１﹒０１ ０﹒７２

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