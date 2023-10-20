《經濟通通訊社２０日專訊》電池龍頭寧德時代（深：３００７５０）披露第三季度淨利潤

和營收不及預期，今早開市跌２％，報１７９元（人民幣．下同）。

寧德時代發布２０２３年第三季度報，第三季度公司實現營業總收入１０５４﹒３１億元，

同比增長８﹒２８％，創三年來最小增幅，低於四位分析師的預估均值１１０６﹒８億元；歸母

淨利潤１０４﹒２８億元，遠低於分析師預估的１３０﹒２億元，同比增長１０﹒６６％，扣非

淨利潤為９４﹒２８億元，同比增長４﹒９１％。

寧德時代２０２３年第一季度的歸母淨利潤９８﹒２２億元，第二季度歸母淨利潤為

１０８﹒９５億元。三季度的歸母利潤較二季度環比下跌４﹒２％，此外，當季淨利同比

１０﹒６６％的增速較今年二季度淨利６３﹒２２％的同比增速、去年同期淨利１８８﹒４２％

的同比增速大幅放緩。

花旗稱，寧德時代三季度營收和核心淨利潤小幅低於預期，下調對公司的盈利預測，並將目

標價小幅下調至３１３元；同時分別下調寧德時代２０２３－２０２５年的盈利預測４％、８％

和９％，以反映管理層的指引以及更低的銷量假設。

今年以來，寧德時代的股價下跌了約１５％。截至１０月１９日Ａ股收盤，寧德時代報收

１８２﹒７元，股價創兩年半新低，市值為８０３４億元。（ｒｙ）

