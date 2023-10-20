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AH股新聞

20/10/2023 10:30

《Ａ股焦點》四大快遞企業披露９月營收，申通增近１６％股價微升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》四大快遞企業披露９月營收數據，其中申通快遞
（深：００２４６８）９月快遞業務收入增長１５﹒５６％最多。
　　申通快遞昨晚（１９日）公告，９月快遞服務業務收入３４﹒４９億元（人民幣．下同），
同比增長１５﹒５６％；完成業務量１６﹒３８億票，同比增長３３﹒６６％。
　　申通快遞現價微升０﹒３％，報９﹒８３元。
　
＊順豐速運、國際業務合計收入２２７﹒８億元＊
　
　　順豐控股（深：００２３５２）公告稱，９月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計營業收
入２２７﹒７６億元。其中，９月速運物流不含豐網的營收１７４﹒３２億元，同比增長
１５﹒４４％；業務量１０﹒１３億票，同比增長２０﹒４５％。
　　雖然增幅不俗，但順豐控股現價跌０﹒５４％，報３８﹒７９元。
　
＊圓通９月快遞產品收入同比增長７％＊
　
　　圓通速遞（滬：６００２３３）公布９月實現快遞產品收入及業務完成量，同比分別增長
７﹒０３％及１５﹒４８％。
　　增長表現一般，導致圓通速遞股價跌１％，報１３﹒４３元。
　
＊韻達９月快遞業務收入３８億，同比降２﹒８９％＊
　
　　至於韻達股份（深：００２１２０）上月快遞服務業務收入３８﹒２５億元，同比下降
２﹒８９％。消息一出，韻達股份今日挫近３﹒５％，報９﹒２元。（ｒｙ）

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