《經濟通通訊社２０日專訊》四大快遞企業披露９月營收數據，其中申通快遞

（深：００２４６８）９月快遞業務收入增長１５﹒５６％最多。

申通快遞昨晚（１９日）公告，９月快遞服務業務收入３４﹒４９億元（人民幣．下同），

同比增長１５﹒５６％；完成業務量１６﹒３８億票，同比增長３３﹒６６％。

申通快遞現價微升０﹒３％，報９﹒８３元。



＊順豐速運、國際業務合計收入２２７﹒８億元＊



順豐控股（深：００２３５２）公告稱，９月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計營業收

入２２７﹒７６億元。其中，９月速運物流不含豐網的營收１７４﹒３２億元，同比增長

１５﹒４４％；業務量１０﹒１３億票，同比增長２０﹒４５％。

雖然增幅不俗，但順豐控股現價跌０﹒５４％，報３８﹒７９元。



＊圓通９月快遞產品收入同比增長７％＊



圓通速遞（滬：６００２３３）公布９月實現快遞產品收入及業務完成量，同比分別增長

７﹒０３％及１５﹒４８％。

增長表現一般，導致圓通速遞股價跌１％，報１３﹒４３元。



＊韻達９月快遞業務收入３８億，同比降２﹒８９％＊



至於韻達股份（深：００２１２０）上月快遞服務業務收入３８﹒２５億元，同比下降

２﹒８９％。消息一出，韻達股份今日挫近３﹒５％，報９﹒２元。（ｒｙ）

