《經濟通通訊社２０日專訊》斯里蘭卡主權債務重組陷入僵局，該國總統維克勒馬辛哈訪問

中國並出席一帶一路高峰論壇，引發外界關注。中方發通稿指，中共中央政治局常委、國務院副

總理丁薛祥昨日（１９日）會見了維克勒馬辛哈。

斯里蘭卡總統辦公室消息人士此前對外媒表示，維克勒馬辛哈今次訪華預計將與中國國家主

席習近平、財政部長劉昆和外交部長王毅等官員會面，至今未見中方公布有關會面信息，而中方

舉辦的一帶一路高峰論壇已經閉幕。中國作為斯里蘭卡的主要債權國，拒絕參與該國的債務重組

行動，不過中國外交部上周突然宣布，中國進出口銀行作為官方債權人，已同斯里蘭卡就涉華債

務處置初步達成一致，令ＩＭＦ及其他債權國都感到突然。



＊中方指維克勒馬辛哈願繼續參與一帶一路＊



丁薛祥對維克勒馬辛哈表示，在兩國元首戰略引領下，中斯兩國政治互信不斷深化，交流合

作持續加強，給兩國人民帶來了實實在在的好處。中方願同斯方一道，深入落實兩國元首重要共

識，弘揚中斯傳統友誼和獨立自強、團結互助的《米膠協定》精神，紮實推進高質量共建「一帶

一路」合作，推動中斯真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係行穩致遠。

中方引述維克勒馬辛哈表示，熱烈祝賀第三屆一帶一路國際合作高峰論壇取得圓滿成功，感

謝中方長期給予斯國支持和幫助，願充分發揮自身區位優勢，進一步深化兩國各領域合作，繼續

深度參與共建一帶一路。（ｅｙ）（ｚｚ）

