《經濟通通訊社２０日專訊》因遭受西方制裁，有俄羅斯石油供應商要求印度煉油廠以人民

幣付款，但據《彭博》報道，印度總理莫迪政府不會同意以人民幣付款的要求，這意味著印度近

７０％的國有煉油廠須遵守財政部的付款指示，拒絕以人民幣結算進口原油。

《路透》日前亦發布了類似報道，印度政府不希望國有煉油廠以人民幣向俄羅斯支付石油款

項，印度的石油貿易商希望以阿聯酋貨幣迪拉姆進行交易，結果導致至少７批來自俄羅斯的石油

未能付款。（ｅｙ）

