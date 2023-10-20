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AH股新聞

20/10/2023 14:46

【聚焦人幣】彭博：印度政府不同意國有煉油廠以人民幣結算俄石油

　　《經濟通通訊社２０日專訊》因遭受西方制裁，有俄羅斯石油供應商要求印度煉油廠以人民
幣付款，但據《彭博》報道，印度總理莫迪政府不會同意以人民幣付款的要求，這意味著印度近
７０％的國有煉油廠須遵守財政部的付款指示，拒絕以人民幣結算進口原油。
　　《路透》日前亦發布了類似報道，印度政府不希望國有煉油廠以人民幣向俄羅斯支付石油款
項，印度的石油貿易商希望以阿聯酋貨幣迪拉姆進行交易，結果導致至少７批來自俄羅斯的石油
未能付款。（ｅｙ）

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