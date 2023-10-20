《經濟通通訊社２０日專訊》商務部、海關總署聯合發布優化調整石墨物項臨時出口管制措

施的公告。公告指，自２０２３年１２月１日起，高純度（純度＞９９﹒９％）、高強度（抗折

強度＞３０Ｍｐａ）、高密度（密度＞１﹒７３克╱立方厘米）的人造石墨材料及其製品，天然

鱗片石墨及其製品（包含球化石墨、膨脹石墨等），未經許可，不得出口。

除上述物項外，商務部、國家國防科工委、海關總署公告２００６年第５０號（《決定對石

墨類相關制品實施臨時出口管制措施》）中其他物項取消臨時出口管制。



＊３種高敏感石墨物項納入管制清單＊



商務部新聞發言人表示，今次是將此前實施臨時管制的球化石墨等３種高敏感石墨物項正式

納入兩用物項出口管制清單；同時，取消對爐用碳電極等５種主要用於鋼鐵、冶金、化工等國民

經濟基礎工業的低敏感石墨物項的臨時管制。上述政策將於今年１２月１日起正式施行。此前，

中方已經向有關國家和地區作了通報。

發言人強調，中方實施出口管制正常調整不針對任何特定國家和地區，出口符合相關規定的

，將予以許可；對特定石墨物項實施出口管制是國際通行做法。



＊堅定履行防擴散等國際義務，維護國家安全和利益＊



商務部發言人指出，中國作為全球最大的石墨生產國和出口國，長期以來，堅定履行防擴散

等國際義務，根據維護國家安全和利益需要，依法對特定石墨物項實施出口管制，對部分石墨物

項實施臨時管制。近期，中國政府依據《出口管制法》規定，對石墨物項臨時管制措施進行全面

評估，並作出有進有出優化調整的決定，體現了統籌發展和安全的管制理念，有利於更好履行防

擴散等國際義務，有利於保障全球供應鏈產業鏈安全穩定，有利於更好維護國家安全和利益。

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