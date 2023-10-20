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20/10/2023 10:52

《華為動向》華為ＡＲ　Ｅｎｇｉｎｅ全面開展技術授權及生態合作

　　《經濟通通訊社２０日專訊》２０２３世界ＶＲ產業大會昨起一連兩天在江西南昌舉行。華
為今日在大會上舉辦生態論壇，宣布華為的ＸＲ應用引擎ＡＲ　Ｅｎｇｉｎｅ現面向設備廠商和
應用廠商全面開展技術授權合作和生態合作。據介紹，目前ＡＲ　Ｅｎｇｉｎｅ的安裝量已經達
到２１億次，已接入應用數量超４１００款，合作案例包括京東ＡＲＶＲ暢想購、支付寶ＡＲ醫
院導航、天貓ＡＲ購物、百度ＡＲ步行導航。（ｓｌ）

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