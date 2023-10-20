《經濟通通訊社２０日專訊》今日在四川成都開幕的第三屆ＡＭＷＣ Ｃｈｉｎａ世界美容

抗衰老大會上，《成都市醫療美容廣告發布規範》團體標準正式發布。該標準要求，廣告內容應

符合社會良好風尚，避免製造「容貌焦慮」。對於醫療美容領域，應特別注意避免將容貌不佳與

「低能」「懶惰」「失敗」「貧窮」等負面評價因素做不當關聯，或將容貌出眾與「成功」「富

貴」等積極評價因素做不當關聯。該標準由美唄醫美、愛美客（深：３００８９６）等業內企業

以及一些律所參與編製。（ｓｌ）

