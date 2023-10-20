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AH股新聞

20/10/2023 11:54

《中國要聞》成都醫美廣告規範要求避免將容貌不佳扯上失敗、貧窮

　　《經濟通通訊社２０日專訊》今日在四川成都開幕的第三屆ＡＭＷＣ　Ｃｈｉｎａ世界美容
抗衰老大會上，《成都市醫療美容廣告發布規範》團體標準正式發布。該標準要求，廣告內容應
符合社會良好風尚，避免製造「容貌焦慮」。對於醫療美容領域，應特別注意避免將容貌不佳與
「低能」「懶惰」「失敗」「貧窮」等負面評價因素做不當關聯，或將容貌出眾與「成功」「富
貴」等積極評價因素做不當關聯。該標準由美唄醫美、愛美客（深：３００８９６）等業內企業
以及一些律所參與編製。（ｓｌ）

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