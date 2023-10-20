《經濟通通訊社２０日專訊》有「雪糕界愛馬仕」之稱的內地高級雪糕品牌鍾薛高陷入財困

。內地社交平台近日有多名自稱鍾薛高前員工爆料指，公司因業績不好而裁減部分員工，但被裁

員工與公司討論好賠償方案並簽署離職同意書後，公司卻未有在約定時間發放補償金及拖欠的工

資，聲稱「帳戶上沒有錢」，要求被裁員工等待，未再提出具體發放時間。

內媒《界面新聞》今日引述鍾薛高方面稱，公司正在積極解決相關糾紛，目前運營一切正常

。



＊疑資金鏈斷裂，５５０萬資產被凍結＊



網民爆料中提到，鍾薛高「８月份的工資說延遲發，到了約定的時間也不發，也沒有任何說

法，找人也找不到」，且鍾薛高曾以「在等融資方投錢」為由拖延發薪。不過，內媒從天眼查發

現，在２０２１年完成２億元人民幣Ａ輪融資後，鍾薛高未再傳出過融資的消息。與此同時，鍾

薛高官方微信對上一次更新是在８月１１日，內容為推薦聯名新品、跨界合作；其官方微博的更

新日期則停留在８月２２日，該微博下方還有疑似合作方留言追討欠款，稱「３月份給貴司做的

項目，發票４月初就開了，現在也未付款」。

此外，天眼查顯示，鍾薛高食品（上海）有限公司及其全資子公司鍾茂（上海）食品科技有

限公司，７月２１日被上海臻料貿易有限公司向法院申請訴前財產保全，凍結或查封兩者名下銀

行存款５５０萬元人民幣或者相等價值的財產或財產性權益。法院經審查認為申請人的申請符合

法律規定，裁定執行。

前段時間還有網民發現，鍾薛高旗下不少分公司被接連註銷，與鍾薛高品牌相關的多條專利

也被凍結，惟當時鍾薛高官方回應稱，註銷公司主要受當地快閃店等活動結束的影響。（ｓｌ）

