《經濟通通訊社２０日專訊》電商平台陸續公布「雙１１」購物節優惠。天貓雙１１預售將

於１０月２４日晚８時開啟，宣稱「天貓雙１１更便宜」，將在「跨店滿３００（人民幣．下同

）減５０」的基礎之上，首次大規模推出官方直降、立減，不用湊單，一件就打折，預計將有超

過８０００萬商品降至全年最低價。

據介紹，今年天貓雙１１的優惠商品有非常顯眼的「閃電標識」，其中標有「官方立減」的

基本上是全年價格最低的商品，標有「全網低價」的則是全網實時動態比價的低價商品，保證同

時段天貓平台價格更低。帶有這兩個標的商品都無需湊單，一件打折。淘寶上所有百億補貼商品

更承諾「買貴必賠」，如果買貴了，平台將補償差價等額紅包。



＊紅包優惠券發放力度史上最大，參與商品商家續創新高＊



今年天貓雙１１還將發放史上最大力度的紅包和優惠券，其中總價值２００億元的

８８ＶＩＰ大額券，可與其他優惠疊加使用，且淘寶直播將聯合１８位主播和１００多家超級大

牌，在直播間再送１０億元紅包；另品牌商家為會員用戶準備了１０億紅包。至於今年雙１１淘

寶上的互動遊戲是「幻想島總動員」，累計發放１０億紅包。

此外，今年參與天貓雙１１活動的商品數及品牌、商家數，繼續創新高，當中包括４﹒６萬

海外品牌商家，１００萬款稀缺趨勢好貨，限量款球鞋、頂級聯名款、潮流收藏品以及明星限定

款等。（ｓｌ）

