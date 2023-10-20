《經濟通通訊社２０日專訊》國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就中國經常帳戶發

展趨勢表示，預計今年中國經常帳戶仍將保持合理規模順差，繼續體現對外貿易發展韌性以及涉

外經濟穩健性。

上半年，中國經常帳戶順差１４６３億美元，與同期ＧＤＰ之比為１﹒７％，繼續處於合理

均衡區間。初步統計，７－８月中國經常帳戶順差５５０億美元左右，預計第三季度經常帳戶順

差仍將保持一定規模。其中，貨物貿易順差處於歷史同期較高水平；服務貿易穩步恢復，跨境旅

行以及相關支出有序增加，目前仍低於疫情前水平。展望第四季度，中國出口有望得到結構性因

素和周期性因素的共同支撐，貨物貿易以及經常帳戶將延續合理順差格局。



＊儲蓄率投資率料保持合理規模，製造業持續升級促進出口＊



從中長期看，中國經常帳戶有基礎有條件保持基本平衡。決定經常帳戶中長期發展趨勢的是

一國經濟結構和製造業水平。首先，經常帳戶反映了國內儲蓄和投資的關係，儲蓄率高於投資率

則經常帳戶為順差。當前中國儲蓄率在全球處於較高水平，未來儲蓄率和投資率有望繼續保持合

理規模的正向缺口，推動經常帳戶順差維持均衡水平。

其次，中國製造大國地位穩固，製造業規模持續位居全球首位，產業鏈條完備齊全、技術工

人充足等相對優勢明顯，將繼續對出口起到促進作用；同時，中國製造業轉型升級穩步推進，技

術密集型產品創新取得重大進展，前三季度高技術產業投資同比增長１１﹒４％，高質量發展不

僅有助於優化出口結構、培育新的貿易增長點，也有助於降低對國外產品依賴度，支撐貨物貿易

順差格局。再次，製造業與服務業融合發展，將增加服務貿易出口收入，促進服務貿易高質量均

衡發展，進一步夯實中國經常帳戶在中長期保持合理均衡的基礎。（ｓｌ）

