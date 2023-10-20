《經濟通通訊社２０日專訊》國家外匯管理局公布，按美元計價，９月銀行結匯１７６９億

美元，售匯１９０３億美元，結售匯逆差１３４億美元；１－９月銀行累計結匯１６７０３億美

元，累計售匯１７０７１億美元，結售匯逆差３６８億美元。按人民幣計價，９月銀行結匯

１２７０５億元人民幣，售匯１３６６９億元人民幣，結售匯逆差９６４億元人民幣；１－９月

銀行累計結匯１１７０６１億元人民幣，累計售匯１１９６８３億元人民幣，結售匯逆差

２６２２億元人民幣。

對於今年第三季中國外匯市場運行情況，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，

今年第三季，外部環境復雜多變，中國經濟保持恢復向好態勢，外匯市場表現出較強韌性，主要

體現在三大方面：人民幣匯率在全球貨幣中表現穩健；市場預期總體平穩，外匯交易保持理性；

貨物貿易繼續發揮穩定跨境資金流動的主導作用。



＊市場普遍認為人幣匯率沒長期貶值基礎＊



王春英稱，第三季以來，美元利率持續上升，美元匯率再度走強，非美貨幣普遍貶值。中國

穩經濟政策持續發力並逐步顯效，人民幣對美元匯率略有貶值，對歐元、英鎊、日圓等主要貨幣

有所升值。截至１０月１９日，中國外匯交易中心公布的人民幣對一籃子貨幣指數

（ＣＦＥＴＳ）較二季度末上漲３％。

外匯期權市場的風險逆轉指標近期依然維持相對低位，說明人民幣匯率預期基本穩定。從市

場調研情況看，銀行、企業等機構普遍認為人民幣匯率沒有長期貶值的基礎。境內主體外匯交易

總體理性，結售匯意願較為平穩。第三季，結匯率（客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之

比）為６６﹒４％，售匯率（客戶從銀行購買外匯與客戶涉外外匯支出之比）為６８﹒９％，與

上半年相比變化不大。



＊當前中國外匯市場預期穩定、交易理性＊



此外，今年以來中國對外貿易平穩運行，近期出口企穩回升態勢明顯。按人民幣計價，８、

９月份出口環比連續兩個月增長，消費電子等傳統優勢產品出口企穩向好，新能源汽車、鋰電池

、光伏電池等「新三樣」出口保持兩位數增長，中國對傳統市場出口明顯改善的同時對新興市場

出口增長提速。在此背景下，第三季中國貨物貿易項下跨境資金淨流入規模保持穩定，與第二季

度基本持平，總體延續近兩年高位運行態勢。

總的來看，當前中國外匯市場延續預期穩定、交易理性的基本格局。１０月以來，隨著中國

跨境資金流動中的季節性等短期影響因素減弱，跨境資金呈現淨流入。（ｓｌ）

