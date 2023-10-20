《經濟通通訊社２０日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，斥約
６７８３萬元（美元．下同）（約４﹒９億元人民幣）向控股股東收購海外地產美國公司
１７﹒２５％股權，持股升至１００％，令該公司成為其全資附屬公司。
該集團指，海外地產美國公司從事融資租賃、經營租賃和保理業務，去年虧損４５１６萬元
（約３﹒２億元人民幣），於今年６月底淨資產３﹒７億元（約２６﹒４億港元）。該集團指，
收購事項有利於提高於海外的核心競爭力，有效推進海外業務的開展，海外業務良性持續增長。
（ｗｈ）
20/10/2023 07:53
《國企紅籌》中交建（０１８００）５億人幣全擁融資租賃業務
《經濟通通訊社２０日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，斥約
６７８３萬元（美元．下同）（約４﹒９億元人民幣）向控股股東收購海外地產美國公司
１７﹒２５％股權，持股升至１００％，令該公司成為其全資附屬公司。
該集團指，海外地產美國公司從事融資租賃、經營租賃和保理業務，去年虧損４５１６萬元
（約３﹒２億元人民幣），於今年６月底淨資產３﹒７億元（約２６﹒４億港元）。該集團指，
收購事項有利於提高於海外的核心競爭力，有效推進海外業務的開展，海外業務良性持續增長。
（ｗｈ）
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