《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京海關公布２０２３年前三季度北京地

區外貿「成績單」：進出口２﹒６８萬億元（人民幣。下同），增長１﹒３％。其中，進口

２﹒２４萬億元，增長０﹒３％；出口４４４７﹒５億元，增長６﹒１％。

具體來看，北京地區一、二、三季度進出口額分別為８９９０億元、８８４５億元、

９０２８億元，前三季度，北京地區國有企業進出口１﹒９８萬億元，增長１﹒２％，佔地區進

出口總值的７３﹒９％，同期，北京地區排名前１００的重點企業進出口２﹒２９萬億元，增長

５﹒１％，前三季度，北京地區對主要貿易夥伴歐盟、澳大利亞、巴西進出口２９６８﹒４億元

、１４４８﹒７億元、１４３７﹒４億元，分別增長４﹒８％、８﹒７％、４８％，貿易夥伴上

「穩」。



＊北京自貿區進出口２６５８﹒４億元，增長２﹒２％＊



前三季度，北京地區自貿區共有企業２０３１家，合計進出口２６５８﹒４億元，增長

２﹒２％，增速高於同期北京地區整體增速。其中，民營企業表現搶眼，進出口９６８﹒３億元

，增長２０﹒３％，佔自貿區進出口的３６﹒４％。作為北京重要的對外開放平台，天竺綜保區

貿易規模不斷增長，繼２０１９年突破６００億元後，２０２２年成功突破８００億元。今年前

三季度，天竺綜保區進出口９３２﹒７億元，增長３２﹒５％，超去年全年水平，其中，進口

８９４﹒１億元，增長３３﹒３％；出口３８﹒６億元，增長１６％，天竺綜保區全年進出口規

模有望超千億元。同期，大興國際機場綜合保稅區進出口１５﹒５億元，增長１９﹒４倍。

前三季度，北京地區進口高技術產品２６０４﹒５億元，增長２５﹒４％，同期全國進口下

降６﹒８％，在排名前２０的省市中增速最高，佔同期全國進口高技術產品的９﹒９％，比重較

２０２２年提高２﹒６個百分點。其中，生物醫藥及醫療儀器進口１０１９﹒２億元，增長

２３﹒５％，佔同期北京高技術產品進口總值的３９﹒１％，佔比最高；新能源汽車進口

７８﹒５億元，增長１０６﹒６％，增速最快。同期，「新三樣」產品中，電動載人汽車、鋰離

子蓄電池分別出口１５億元、９﹒４億元，同比增長７０﹒２％、１８﹒８％。

