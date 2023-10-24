《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》仲量聯行今日在滬發布《２０２３上海產

業園區市場發展與展望白皮書》指出，集成電路、生命科學、人工智能、新能源汽車、遊戲五大

行業是上海產業園區的租賃需求動力。過去兩年，五大行業在上海產業園區內的新增租賃需求達

到近７０％，推動上海在優勢行業引領全國。

在此背景下，仲量聯行對滬上６０家投資機構進行的調研結果顯示，投資者即便在短期內的

市場承壓情況下，依然對上海產業園區保有投資熱情。在受訪的投資者中，超過７０％的投資機

構已布局上海產業園區市場，８９％的投資者在未來三年將追加投資或考慮收購產業園區物業。

《白皮書》指出，多數受訪投資機構對上海產業園區穩定期回報率預期在５％－５﹒５％之

間，而退出時的預期回報率集中在４﹒５％－５％，可見市場對增益型物業的偏好及預期。

總體上，產業園區物業的普遍持有期限為３－５年，與增值型的基金性質相吻合。值得關注

的是，愈來愈多的投資者考慮將產業園區物業的投資周期拉長至５－１０年，甚至長期持有。

隨著產業園區投資市場日益成熟，產業園區物業的退出渠道除了傳統的單個項目退出方式以

外，還新增了公募ＲＥＩＴｓ退出方式。儘管諸多現有物業的持有者尚無法直接成為公募

ＲＥＩＴｓ的發起人，但ＲＥＩＴｓ的出台也為市場提供了Ｐｒｅ－ＲＥＩＴｓ基金的投資空間

。園區投資機構可以憑借自身的資管能力孵化Ｐｒｅ－ＲＥＩＴｓ項目，改善項目的經營情況，

使其達到穩定運營的項目要求，再將其出售給具備公募ＲＥＩＴｓ發行能力的機構。

