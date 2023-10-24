《經濟通通訊社２４日專訊》中海油（００８８３）（滬：６００９３８）首席財務官王欣

在季度業績會上表示，首三季度公司資本支出約８９５億元（人民幣．下同），按年增加

３０﹒２％，主要原因是在建項目工作量同比增加。為助力儲量和產量增長，２０２３年度資本

支出預算調整為１２００－１３００億元，調整前的資本支出預算為１０００億至１１００億元

，未來會繼續做好成本管控，確保投資效益。

王欣指出，目前來看，公司的資本開支應該還是會有一定的強度，以支撐未來產量和儲量的

增長，公司在通脹和成本上升方面一直面臨壓力，但公司通過產量的增長攤薄了成本，而且未來

在投資方面會保持審慎。

最近雪佛龍（Ｃｈｅｖｒｏｎ）宣布收購美國石油公司Ｈｅｓｓ，而早前另一家美國石油商

埃克森美孚（Ｅｘｘｏｎ Ｍｏｂｉｌ）亦收購美國頁岩油商Ｐｉｏｎｅｅｒ Ｎａｔｕｒａｌ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ，王欣提及，公司留意到有關的併購，又指公司一直是堅持全球配置油氣

資產，公司有專業的團隊追蹤優質資產，最近幾年也有成功併購的案例，在併購過程中，公司會

考慮到自身的實力等因素，按照市場化的原則進行篩選。

至於油價方面，王欣表示，影響油價有非常多因素，包括石油供求等，儘管以巴衝突增添地

緣衝突的因素，但指雙方均不是主要產油國，對原油供應應該不會產生直接影響，而依照各大機

構的看法，預期年底前國際油價將在每桶８２－８６美元左右，屬比較高油價的狀態。



＊首三季度實現淨產量約５億桶油當量＊



中海油表示，首三季度，公司實現淨產量約５億桶油當量，按年上升８﹒３％，創歷史同

期新高。其中，中國淨產量達約３﹒４６億桶油當量，按年上升６﹒７％，主要得益於墾利６－

１和陸豐１５－１等油氣田產量增加；海外淨產量約１﹒５４億桶油當量，按年上升１１﹒８％

，主要得益於圭亞那Ｌｉｚａ二期和巴西Ｂｕｚｉｏｓ油田等產量增加。第三季度淨產量為約

１﹒６８億桶油當量，按年上升７％。

首三季度，公司平均實現油價為每桶７６﹒８４美元，按年下降２４﹒２％，與國際油價走

勢基本一致；平均實現氣價為每千立方英尺７﹒９２美元，按年下降２﹒７％，主要原因是海外

天然氣實現價格隨市場價格下降。（ｂｎ）

