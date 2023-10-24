《神州經脈》滬綜指昨日（２３日）低見２９２３﹒５１點刷新去年１１月以來新低，Ａ股

信心難覓，逼「國家隊」繼續出手，中央匯金公布昨日買入大盤藍籌ＥＴＦ，並預告將在未來繼

續增持，市場推算匯金昨天買入規模可能高達近５０億元（人民幣．下同），與此同時人民銀行

再大碼投放５２２０億元補充流動性。

Ａ股今早開市稍見信心但不多，滬綜指很快便回歸下跌，銀行、保險股跌幅居前，不過在

１０時後市場轉旺，半日收市有２６個行業板塊升幅在１％以上，到尾盤大市發力再上，消費、

券商、地產等板塊升幅顯著，拉動滬綜指升幅擴大至０﹒７８％，報２９６２﹒２４點，結束四

連跌，深成指升０﹒６１％，創業板指升０﹒８５％。兩市成交８０４１億元，較昨日（２３日

）增加１１﹒５％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開１００點後一度升至一周新高，惟升勢未能維

持，反覆回吐，收報７﹒３０７５，較上個交易日４時３０分收盤價升７５點子，創１０月１３

日以來逾一周新高，全日在７﹒２９６１至７﹒３０９８之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７８６，較上個交易日升６點子，創１０月１３日以來

逾一周新高，較市場預測強逾１２００點，上個交易日報７﹒１７９２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《路透》引述消息人士報道，中國人大常委會將於今日批准該增發一筆略超過１萬億元

的主權債務發行計劃，並於１１月開始發行。報道指，近一半的籌資款項將用於水利和防洪工程

，其餘款項將主要用於災後重建和高標準農田建設。此外，據《路透》統計，截至昨日，１０月

地方債發行規模至少接近１﹒３２萬億元，規模創年內新高，其中特別再融資債發行量近

９５６３億元，佔比約７３％，均用於償還存量債務，已有２２個省區市完成發行或公布發行時

間表。



２﹒ 國家發展改革委等五部門印發《促進戶外運動設施建設與服務提升行動方案（２０２３－

２０２５年）》，其中提到要加強資金支持，包括鼓勵金融機構在市場化法制化原則下積極支持

戶外運動企業發展，支持符合條件的戶外運動企業上市融資等；並提出要把戶外運動打造成全民

健身的優勢產業，到２０２５年推動戶外運動產業總規模達到３萬億元。國家發改委相關負責人

表示，戶外運動產業在體育產業中的佔比約６０％，參與人數超過４億，可說是只要堅定不移推

動戶外運動產業高質量發展，將能夠推動全民健身國家戰略深入實施，並有效帶動體育產業成為

國民經濟支柱產業。



３﹒ 中國外交部發言人毛寧宣布，應美國國務卿布林肯邀請，外交部長王毅將於１０月２６日

至２８日訪問美國，將同美方高層就中美關係及共同關心的國際地區問題深入交換意見。王毅此

行距將在美國三藩市舉行的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會僅兩周左右，早前美國總統拜登表示

期望與中國國家主席習近平在峰會會面，但目前未有任何計劃落實。另外，據美國財政部消息，

中美經濟工作組今日舉行首次會議，雙方代表團以視頻方式會談兩個小時。美方指會議就兩國和

全球宏觀經濟發展等議題進行了「富有成效和實質」的討論；中方指雙方就兩國及全球宏觀經濟

形勢和政策、合作應對全球挑戰等議題進行了深入、坦誠、建設性的溝通。



４﹒ 胡潤研究院今日發布胡潤百富榜，農夫山泉（０９６３３）鍾睒睒即使財富比去年減少了

１％，但仍以４５００億元（人民幣．下同）第三次成為中國首富。騰訊（００７００）馬化騰

財富增加３０％，以２８００億元繼２０２０年後重回第二位。拼多多黃崢財富大增５９％，以

２７００億元首次躋身榜單前三排第三。黃崢從上一年榜單至今財富增長達１０００億元，是本

次榜單中財富增長最多的企業家。第四至十位分別是寧德時代（深：３００７５０）曾毓群、字

節跳動張一鳴、網易（０９９９９）丁磊、長江實業（０１１１３）李嘉誠李澤鉅父子、美的

（深：０００３３３）何享健家族、吉利（００１７５）李書福家族、阿里系馬雲家族。



５﹒ １－９月累計，全國一般公共預算收入１６６７１３億元，同比增長８﹒９％。其中，國

內增值稅５３４５４億元，同比增長６０﹒３％，主要是去年同期留抵退稅較多、基數較低。證

券交易印花稅１５５５億元，同比下降３０﹒８％。１－９月累計，全國一般公共預算支出

１９７８９７億元，同比增長３﹒９％。



６﹒ 中央匯金昨日公布買入大盤藍籌ＥＴＦ，並預告將在未來繼續增持，市場推算匯金昨天買

入規模可能高達近５０億元。市場亦期待政府設立平準基金進場救火，內媒通過專家放風，稱平

準基金具有提振股市信心的作用，更指基金應達到萬億元規模。有「企業股改第一人」之稱的內

地股份制和公司問題專家、中國政法大學資本金融研究院院長劉紀鵬，在接受《鳳凰網》採訪時

表示，不論人行抑或平準基金入市，一定不是長久之計，一定要退出，而救市資金要退出，就需

要找到股市治本的方法，因為如果不治本，只是直接讓銀行往裏邊砸錢，即使未來漲到４０００

點、５０００點也保不住。



７﹒ 碧桂園（０２００７）上周未能償還１５００萬美元（約１﹒１７億港元）票息，公司旗

下近１１０億美元未償境外債事實上構成違約，只差沒有對外公開宣布，此前有指碧桂園的債權

人正尋求與公司進行緊急談判。據《彭博》引述知情人士透露，碧桂園創辦人楊氏家族曾經飛往

北京，希望與監管機構會面，安排國營企業注資碧桂園，但沒有成功。另外，國際評級機構穆迪

發表報告，稱中國房地產行業銷售復甦不確定，進一步干擾內地發展商恢復財務狀況的能力，基

本面疲軟，預計將在未來１２至１８個月進一步影響中國開發商的信用品質；國有發展商在資本

市場表現料跑贏市場，而私有房企將面臨進一步壓力。



８﹒ 上海迪士尼度假區今日宣布，全球首個「瘋狂動物城」主題園區、即上海迪士尼樂園第八

大主題園區將於１２月２０日正式開幕。這一備受期待的全新園區將通過迪士尼引以為豪的創意

和創新，讓各個年齡層的遊客沉浸在這個多姿多彩、生機勃勃的「瘋狂動物城」大都會，身臨其

境地感受在這裏「每個動物都有無限可能」。（ｓｌ）

